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Реал зацікавлений у трансфері хавбека ПСЖ

Олександр Булава — 7 грудня 2024, 14:34
Реал зацікавлений у трансфері хавбека ПСЖ
Getty Images

Нідерландський півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс, права на якого належить ПСЖ, може змінити клуб найближчим часом.

Про це повідомляє Еlgoldigital.

У трансфері гравця зацікавлений мадридський Реал. Підписання може коштувати "вершковим" 80 млн євро. Дана сума, а також відносини між двома клубами ускладнюють перехід.

У нинішньому сезоні за РБ Лейпциг Хаві Сімонс провів 11 матчів, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що новим наставником Лейпцига може стати екстренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

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Хаві Сімонс

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