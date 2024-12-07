Реал зацікавлений у трансфері хавбека ПСЖ

Нідерландський півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс, права на якого належить ПСЖ, може змінити клуб найближчим часом.

Про це повідомляє Еlgoldigital.

У трансфері гравця зацікавлений мадридський Реал. Підписання може коштувати "вершковим" 80 млн євро. Дана сума, а також відносини між двома клубами ускладнюють перехід.

У нинішньому сезоні за РБ Лейпциг Хаві Сімонс провів 11 матчів, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що новим наставником Лейпцига може стати екстренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.