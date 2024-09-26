Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент СК Полтава: Якщо будемо йти в УПЛ, то будемо йти

Ігор Чернявський — 26 вересня, 10:00
Президент СК Полтава: Якщо будемо йти в УПЛ, то будемо йти
СК Полтава

Президент СК Полтава Сергій Іващенко заявив про наміри вийти в Українську Прем’єр-лігу.

Його слова наводить "Український футбол".

"Тренери завжди ставлять завдання команді – максимальний результат. Якщо будемо йти в УПЛ, то будемо йти"

Також функціонер розповів про ідеологію клубу, яка полягає у формуванні складу з вихованців полтавського футболу.

"Ми, незважаючи ні на що, підтримуємо свою стратегію розвитку з опорою на полтавських футболістів, як молодих, так і досвідчених.

Взимку до нас приєдналися досвідчені Максим Марусич, Володя Одарюк, які грали в Прем’єр-лізі, і зараз показують гарний футбол. Ми підписали молодих 18-річних полтавців, майбутнє нашої команди.

В основному складі наразі у нас є гравці, які прийшли до нас, коли ми були ще аматорами. Головне – щоби був здоровий колектив однодумців", – сказав Іващенко.

СК Полтава був заснований у 2011 році та протягом десяти років виступав на аматорському рівні, аж поки не отримав професійний статус у 2021-му.

Наразі команда Володимира Сисенко лідирує в групі Б Першої ліги. Цього сезону полтавці ще не програли жодного матчу в чемпіонаті. Завтра, 27 вересня, на них очікує виїзний поєдинок проти Металіста 1925.

Чемпіонат України, Перша ліга Полтава Чемпіонат України, УПЛ Сергій Іващенко

Полтава

ЮКСА зіграє проти Кременя, Минай позмагається з Епіцентром у 6 турі Першої ліги
Полтава мінімально обіграла Вікторію, Металіст 1925 зіграв унічию з Діназом у 5 турі Першої ліги
Металліст 1925 прийме Діназ, Полтава вдома зіграє з Вікторією у 5 турі Першої ліги
Карпати зіграють з Ярудом, Агробізнес прийматиме Інгулець: розклад матчів Першої ліги України
ЛНЗ обіграв СК Полтаву у 4 турі Першої ліги

Останні новини