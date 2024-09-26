Президент СК Полтава: Якщо будемо йти в УПЛ, то будемо йти

Президент СК Полтава Сергій Іващенко заявив про наміри вийти в Українську Прем’єр-лігу.

Його слова наводить "Український футбол".

Також функціонер розповів про ідеологію клубу, яка полягає у формуванні складу з вихованців полтавського футболу.

"Ми, незважаючи ні на що, підтримуємо свою стратегію розвитку з опорою на полтавських футболістів, як молодих, так і досвідчених.

Взимку до нас приєдналися досвідчені Максим Марусич, Володя Одарюк, які грали в Прем’єр-лізі, і зараз показують гарний футбол. Ми підписали молодих 18-річних полтавців, майбутнє нашої команди.

В основному складі наразі у нас є гравці, які прийшли до нас, коли ми були ще аматорами. Головне – щоби був здоровий колектив однодумців", – сказав Іващенко.