Президент СК Полтава: Якщо будемо йти в УПЛ, то будемо йти
Президент СК Полтава Сергій Іващенко заявив про наміри вийти в Українську Прем’єр-лігу.
Його слова наводить "Український футбол".
"Тренери завжди ставлять завдання команді – максимальний результат. Якщо будемо йти в УПЛ, то будемо йти"
Також функціонер розповів про ідеологію клубу, яка полягає у формуванні складу з вихованців полтавського футболу.
"Ми, незважаючи ні на що, підтримуємо свою стратегію розвитку з опорою на полтавських футболістів, як молодих, так і досвідчених.
Взимку до нас приєдналися досвідчені Максим Марусич, Володя Одарюк, які грали в Прем’єр-лізі, і зараз показують гарний футбол. Ми підписали молодих 18-річних полтавців, майбутнє нашої команди.
В основному складі наразі у нас є гравці, які прийшли до нас, коли ми були ще аматорами. Головне – щоби був здоровий колектив однодумців", – сказав Іващенко.
СК Полтава був заснований у 2011 році та протягом десяти років виступав на аматорському рівні, аж поки не отримав професійний статус у 2021-му.
Наразі команда Володимира Сисенко лідирує в групі Б Першої ліги. Цього сезону полтавці ще не програли жодного матчу в чемпіонаті. Завтра, 27 вересня, на них очікує виїзний поєдинок проти Металіста 1925.