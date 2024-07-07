Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Миная: Чому б нам з Металістом 1925 не кинути монетку як в 60-х роках?

Игорь Чернявский — 7 липня, 12:40
Президент Миная: Чому б нам з Металістом 1925 не кинути монетку як в 60-х роках?

Президент Миная Валерій Пересоляк вважає, що ідея проводення матчу з Металістом 1925 за право замінити Дніпро-1 в УПЛ є повною нісенітницею.

Про це він заявив у коментарі "ТаТоТаке".

"Добре, уявімо собі, що відкладуть старт Першої ліги, але як взагалі з точки зору спортивного принципу все це буде виглядати? У травні Минай і Металіст 1925 це були одні команди, зараз абсолютно інші. До речі, нагадую, що в минулому чемпіонаті Минай був сильнішим не тільки за сумою очок, але й за підсумками очних матчів.

Тож ідея цього матчу — повна нісенітниця ще й тому, що це буде прецедент для маніпуляції у майбутньому. За рахунок домовленостей і впливу, усі, кому це вигідно, будуть організовувати всілякі перегравання, плейофи й іншу дичину. Так чому б нам з Металістом 1925 не заощадити час і просто не зібратися пробити пенальті чи взагалі кинути монетку як в 60-х роках?" — сказав Пересоляк.

Нагадаємо, наразі УПЛ розглядає три варіанти розвитку подій на випадок зняття Дніпра-1 з наступного розіграшу. Окрім стикового матчу між Минаєм та Металістом 1925, також розглядається "Фінал чотирьох" та просто надання путівки Минаю.

Металіст 1925 Минай Чемпіонат України, Перша ліга Валерій Пересоляк

Валерій Пересоляк

Вся Україна о***є: Поворознюк не підбирав слів, коментуючи "цирк" з Любеновичем
Відомий коментатор: Президент Миная — рідкісний чорт, хіба Поворознюк більш відбитий
Минай отримає преміальні за поразку з Шахтарем
Президент Минаю: Суддівське свавілля в УПЛ вбиває всю мотивацію як у команди, так і у керівництва

Останні новини