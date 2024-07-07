Президент Миная: Чому б нам з Металістом 1925 не кинути монетку як в 60-х роках?

Президент Миная Валерій Пересоляк вважає, що ідея проводення матчу з Металістом 1925 за право замінити Дніпро-1 в УПЛ є повною нісенітницею.

Про це він заявив у коментарі "ТаТоТаке".

" Добре, уявімо собі, що відкладуть старт Першої ліги, але як взагалі з точки зору спортивного принципу все це буде виглядати? У травні Минай і Металіст 1925 — це були одні команди, зараз — абсолютно інші. До речі, нагадую, що в минулому чемпіонаті Минай був сильнішим не тільки за сумою очок, але й за підсумками очних матчів.

Тож ідея цього матчу — повна нісенітниця ще й тому, що це буде прецедент для маніпуляції у майбутньому. За рахунок домовленостей і впливу, усі, кому це вигідно, будуть організовувати всілякі перегравання, плейофи й іншу дичину. Так чому б нам з Металістом 1925 не заощадити час і просто не зібратися пробити пенальті чи взагалі кинути монетку як в 60-х роках?" — сказав Пересоляк.

Нагадаємо, наразі УПЛ розглядає три варіанти розвитку подій на випадок зняття Дніпра-1 з наступного розіграшу. Окрім стикового матчу між Минаєм та Металістом 1925, також розглядається "Фінал чотирьох" та просто надання путівки Минаю.