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Президент Миная — про "Турнір чотирьох": Де тут спортивний принцип?

Ігор Чернявський — 22 липня, 14:51
Президент Миная — про Турнір чотирьох: Де тут спортивний принцип?

Президент Миная Валерій Пересоляк вважає, що Металіст 1925 несправедливо отримав право на участь у "Турнірі чотирьох".

Про це він розповів у інтерв’ю UA-Football.

"Команда посіла останнє місце. Набрала на два очки менше, ніж Минай. В особистих зустрічах програла Минаю. І це ми ще не згадуємо їхню "перемогу" над нами у першому колі, коли вони виграли за рахунок голу з офсайду.

Тобто, якщо резюмувати, то Минай боровся до останнього, аби випередити конкурента і зробив це, а на це всім начхати. Де тут спортивний принцип, про який так багато говорять?

Уявімо ситуацію, якби Минай залишився з 6-ма очками, як після першого кола і посів останнє місце. Як ви думаєте, чи розглядали б нас, як учасника "мінітурніру"? Думаю, ні… А от Металіст 1925 чомусь розглядають.

Ще додам, що на сьогодні Дніпра-1 немає в таблиці УПЛ і Минай автоматично зайняв 14 позицію, яка за регламентом минулого сезону давала право претендувати на місце в УПЛ на наступний сезон. Про це йдеться в регламенті.

Металіст 1925 піднявся на 15 сходинку. Ця позиція не дає їм права взагалі претендувати на можливість підвищення у класі в цьому сезоні.

Тому "Металіст 1925 ніяким чином не може розглядатися в якості перспективного учасника УПЛ в сезоні 24/25. Тобто, це максимально протизаконно!" — сказав Пересоляк.

Зазначимо, що окрім Миная та Металіста 1925, у "Турнірі чотирьох" також візьмуть участь Епіцентр та Лівий берег. Українська асоціація футболу вже оголосила дати проведення матчів.

Металіст 1925 Минай Чемпіонат України, УПЛ Валерій Пересоляк

Металіст 1925

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