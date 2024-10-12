Тебас: Збираємося поскаржитися на ФІФА в органи ЄС

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас повідомив про те, що збирається подати скаргу на ФІФА за односторонні рішення організації, зокрема в питанні проведення клубного чемпіонату світу.

Функціонера цитує Marca:

"У понеділок ми проведемо спільну пресконференцію з FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів, – прим.), Ла Лігою та АПЛ. Ми збираємося поскаржитися на ФІФА в органи Європейського союзу за односторонні рішення. Тепер нам доведеться проковтнути новий клубний чемпіонат світу, тому що ФІФА так вирішила. Але жодна національна ліга з цим не згодна.

Добре, що у FIFPro зрозуміли, що таке розширення календаря шкодить не тільки тим 300 гравцям, які грають у всіх змаганнях, а й десяткам тисяч, які в них не беруть участі. Ми не можемо організовувати світовий футбол в інтересах 300 гравців і 20 клубів. Внутрішні чемпіонати страждають від нового формату Ліги чемпіонів. FIFPro усвідомила, що це важливо, і що ми повинні захищати цю індустрію на глобальному рівні".

Клубний чемпіонат світу 2025 року пройде в розширеному форматі з 32 команд влітку наступного року в США.

Раніше в Суперкубку Іспанії скасували овертайми.