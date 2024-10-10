RFEF скасувала додатковий час у Суперкубку Іспанії

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) ухвалила рішення скасувати додатковий час у матчах за Суперкубок Іспанії.

Про це повідомляється на сайті організації.

Якщо основний час матчу Суперкубку завершиться внічию, то переможця буде визначено у серії пенальті.

За допомогою цієї модифікації RFEF хоче зменшити навантаження на гравців як чоловічого, так і жіночого форматів турніру.

З сезону-2019/2020 Суперкубок Іспанії розігрують чотири команди: чемпіон та віце-чемпіон Ла Ліги, а також обидва фіналісти Кубку країни.

Чинний володар трофею – мадридський Реал. У фінальній зустрічі, яка відбулася 14 січня 2024 року в Ер-Ріяді, "бланкос" обіграли каталонську Барселону з рахунком 4:1, таким чином ставши 13-кратним володарем Суперкубку.