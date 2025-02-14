Президент Демірспора пішов у відставку після того, як команда покинула матч проти Галатасарая

Президент турецького клубу Адана Демірспор Бедірхан Дурак подав у відставку після скандального матчу проти Галатасарая.

Про це він написав у себе в соцмережах.

Поєдинок 22 туру турецької Суперліги між командами був зірваний. Гравці Деміспора покинули поле вже на 30 хвилині після призначення скандального пенальті.

"Шановні вболівальники Адана Демірспор, я працював день і ніч, щоб належним чином виконувати обов’язки голови, які я обійняв з жовтня, жертвуючи своїм часом, грошима та здоров’ям. Я завжди ігнорував деструктивні та дратівливі повідомлення в соціальних мережах заради свого клубу.

Мені прикро бачити, що ми дійшли до точки, де потрапили у вир, з якого неможливо вибратися. Я хотів би повідомити всім нашим уболівальникам, що я залишаю посаду голови, яка була мені надана заради кращого майбутнього, в першу чергу для мого клубу, моєї сім'ї, моїх близьких і мого здоров'я", – написав Дурак.

Нагадаємо, раніше Галатасарай завершив підписання двох колишніх футболістів Ювентуса – Морати та Леміна.

Окрім того, стамбульський клуб зацікавлений у трансфері представника збірної України.