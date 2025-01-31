Арсенал Зінченка готовий був заплатити 3 млн євро за 16-річного турецького голкіпера

Лондонський Арсенал хотів придбати 16-річного голкіпера команди Адана Демірспор Деніза Денмезера.

Про це заявив віце-президент клубу Метін Коркмаз. Його слова цитує Metro.co.uk.

За його словами, "каноніри" готові були заплатити 3 млн євро. Воротар би ще 1,5 роки був би в оренді в складі Адана, але така пропозиція не влаштувала турецьку команду.

Зараз за Денізом "ведуть полювання" топові турецькі команди, а також низка європейських колективів. Адана Демірспор поки що не поспішає з трансфером.

Денмезер дебютував за клуб цього сезону, будучи ще 15-річним. Загалом у турецькій Суперлізі юний талант провів 11 матчів і пропустив 24 голи.

Нагадаємо, ФА висунула звинувачення лондонському Арсеналу за підсумками матчу з Вулвергемптоном у межах 23 туру АПЛ.