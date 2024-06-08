Президент Атлетико спростував можливий трансфер нападника Манчестер Сіті

Президент Атлетико Енріке Серезо вважає, що нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес не перейде до мадридського клубу.

Слова Серезо наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Хуліан Альварес — гравець Манчестер Сіті, і я вважаю, що він нікуди звідти не піде", — сказав президент Атлетико.

🔵🇦🇷 Atlético Madrid president Enrique Cerezo: “Julián Álvarez is a Manchester City player and I believe he won’t be moving from there”. pic.twitter.com/GgViUxHTNm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024

Повідомлялося, що "містяни" хочуть продовжити контракт із 24-річним форвардом.

У нинішньому сезоні Альварес відіграв 54 матчі в усіх турнірах за Манчестер Сіті, забив 19 голів та віддав 13 асистів.