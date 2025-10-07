Правнук Беніто Муссоліні – футбольний талант. Він грає на правому фланзі і належить улюбленому клубу італійських неонацистів
Романо Флоріані Муссоліні бореться за місце у стартовому складі Кремонезе, проте уваги до нього не бракує.
Авжеж, через прізвище.
Романо – правнук самого Беніто Муссоліні, лідера фашистської Італії початку ХХ століття, що був страчений у 1945-му після перемоги антигітлерівської коаліції.
Також він – внук відомого джазмена, син моделі Playboy і навіть далекий родич Софі Лорен!
Чемпіон розповідає історію зі світу Кальчо, в яку складно повірити.
***
Грати у футбол з прізвищем "Муссоліні" на футболці непросто.
Минулого сезону, коли Романо забив дебютний гол за Юве Стабію у ворота Чезени, на трибунах почалося щось дивне.
Диктор по стадіону 7 разів вигукнув: "Романо!", а в цей час сотні фанів на трибуні відповідали: "Муссоліні!" і виконували фашистський салют.
Італія – то вам не Німеччина.
Юве Стабія негайно вступилася за своїх: "Вже 117 років клуб святкує так голи. Коли оголошується ім’я автора голу, ми піднімаємо руки до неба в знак команди, яка в нашому серці".
Федерація, в свою чергу, вкрай неохоче і мляво розпочала розслідування.
Навіть Верховний суд у 2024-му визнав "римський салют" законним, якщо він не загрожує правопорядку – то чого футбольній владі паритися?
Муссоліні в законі.
"Мій прадід, Беніто, був дуже важливою людиною для Італії, але зараз 2024 рік, світ змінився. Оцінюйте мене за моєю грою", – попросив Романо, добре розуміючи, що так ніколи не буде.
***
До всього, він не тільки правнук диктатора, а й нащадок купи інших видатних селебріті.
Його дідусь Романо – наймолодший син Беніто – був одним з відомих джазменів 1960-1970-х, виступав разом з Діззі Гілеспі, Четом Бейкером.
Саме на одній з тусовок він заприязнився з брюнеткою Анною-Марією, яка всюди супроводжувала свою сестру Софію, чиє ім’я тоді вже гриміло в світі. Хто не чув про Софі Лорен?
Ну, а в їхньому шлюбі народилася матір футболіста Алессандра, що, здається, успадкувала авантюрний дух Дуче більше за всіх у родині.
В юності за протекції тітки вона знімалася в кіно і навіть потрапила у фільм "Незвичайний день", що номінувався на Оскар.
Потім, у 1983-му, Сандра двічі знімала з себе геть усе для фотосесій у Playboy.
Ще записала пару альбомів попмузики, яку намагалася продавати в Японії.
Зрештою, коли з кар’єрою в шоу-бізнесі не склалося, у 1992-му вона пройшла до парламенту від правої партії Національний альянс. Понад те, Сандра намагалася ще й власну політсилу запустити – ясно, ультраправу – але та прожила менше трьох років, хоча її батько Романо встиг написати для неї гімн.
Згодом невгамовна жінка засідала в італійському і європейському парламентах, де розвалила коаліцію правих заявою:
"Усі румуни – злочинці!"
Навіть в Україні вона наслідила, сама того не знаючи. У березні 2019-го Президент ввів проти неї санкції за візит на т.з. вибори у ДНР/ЛНР, проте вже у травні 2020-го їх зняли. Виявилось, що Алессандру переплутали з Алессандро Мусоліно.
Як?! Як їх могли переплутати?!
***
Романо, зрозуміло, маму любить.
У 2020-му вони з’являлися разом на італійських Танцях з зірками. Камер хлопець не боїться, це гени.
І саме завдяки матері він "Муссоліні".
Взагалі-то його батько – поліцейський Мауро Флоріані, а в Італії у 2003-му діти були зобов’язані брати прізвище батька. Алессандра виборювала право на подвійне прізвище через суд:
"Маріо погодився, що хлопець вибере, яке прізвище використовувати, коли стане дорослим. Церковна влада також".
Ну, і суд теж дозволив.
Тепер рішення за 22-річним Романо.
Ще минулого року юнак грав з "Ф. Муссоліні" на футболці, а зараз лишив тільки "Романо". Здається, з нього досить дурної, неадекватної уваги.
Вже підлітком у академії Лаціо за ним вже спостерігали; залишилися навіть деякі відео асистів із прімавери.
Бекграунд же Лаціо додавав цій історії особливого контексту, бо цей клуб здавна є головною цитаделлю італійських фанатів-неонацистів.
Муссоліні іноді притягують сюди за вуха, але на ділі він ні до чого. Ця історія головно зі "свинцевих" 1970-х, коли Італію охопила вулична війна із вбивствами, стріляниною та викраденнями. У 1980-му в Болоньї невідомі цілий вокзал підірвали, 85 людей загинуло.
Хто це був? Казали, що NAR – революційні озброєні осередки ультраправих.
На іншій стороні бушували анархісти й комуністи із Червоних бригад, що викрали й вбили прем’єра Альдо Моро у 1978-му.
Фанати в ту пору обирали собі сторону, і от тоді трибуни Лаціо підім’яли під себе ультраправі.
Справжні, не "ряжені". Із гидотними банерами на кшталт:
"Ваша батьківщина – Аушвіц, ваші домівки – печі".
Ну, або "перфомансами" з фото Анни Франк у формі заклятих суперників – Роми.
За таке ліві фанрухи по всій Європі "Орлів" ненавидять, і у 2023-му антифа із Селтіка розтягнули на пів трибуни банер із повішеними Беніто Муссоліні та Кларою Петаччі, написавши:
"Йдіть за своїм лідером".
Алессандра тоді обурилася; називала банер "актом насильства", але зрештою клуб її не підтримав, а УЄФА оштрафувала "Кельтів" на сміховинні 12,900 євро.
***
І ось на тлі цієї далекої від футболу метушні намагається побудувати свою спадщину Романо.
У сезоні-2023/24 він грав у Серії С за Пескару – і досить непогано...
... Так непогано, що на сезон-2024/25 його орендувала вже Юве Стабія із Серії Б, де він заграв ще краще; забив той-самий гол, а ще став одним з найкращих фулбеків дивізіону за пробіжками з м'ячем вперед та передачами до штрафного.
... Ну, і вже на поточний сезон молодого захисника орендував Кремонезе, який видав несподівано солідний старт у Серії А, де йде 10-м.
Збоку здається, що Лаціо, якому досі належить контракт Муссоліні, боїться загравати його у себе, бо добре розуміє реакцію трибун.
"Для Лаціо ім’я "Муссоліні" – важкий тягар. Північна частина "Стадіо Олімпіко" з її фашистськими салютами і расистськими кричалками не втрачає часу, щоб заявити про себе. Питання хвилин, коли хтось почне скандувати "Дуче!" – пише газета Il Fatto Quotidiano.
Тому-то Романо й торує собі шлях провінцією.
Він не геній і не новий Майкон праворуч в захисті, але хлопчина працьовитий, не боязкий.
У Кремонезе Муссоліні почав сезон у запасі, але отримавши 8 хвилин у дебюті з Сассуоло заробив для команди переможний пенальті – 3:2:
"Моєю метою було змінити ситуацію на краще. Я радий, що мені вдалося.
Занадто багато подій сталося за такий короткий проміжок часу. Не думаю, що я колись забуду цей вечір. Я завжди мріяв про дебют в Серії А".
Після цього його почали ставити частіше. З Пармою він отримав 32 хвилини, з Комо – 45, з Інтером – вже 74.
Власне, Федеріко Дімарко в останньому з цих матчів показав Муссоліні, як багато йому ще треба навчитися, аби повноцінно заграти в еліті. Поки що у Кремонезе, який захищається з трьома центрбеками і двома латералями, праворуч все ж більше користі з Алессіо Дзербіна.
Муссоліні ж переживає етап адаптації, навчання, за яким або буде пристойна кар’єра, або ні.
Час покаже.
Тішить, що сам Романо адекватний; з навіженими фанатами прадіда не заграє, його спадщину не ворушить. Влітку він показово відмовився від статусніших Рейнджерс, бажаючи бути гравцем, а не знаряддям помсти Селтіку:
"Прізвище турбує інших людей більше, ніж мене. На мій смак, чим менше про нього говорять, тим краще. Я граю, щоб самовиразитися на полі, і нічого більше мені не цікаво".