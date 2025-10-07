Правнук Беніто Муссоліні – футбольний талант. Він грає на правому фланзі і належить улюбленому клубу італійських неонацистів

Романо Флоріані Муссоліні бореться за місце у стартовому складі Кремонезе, проте уваги до нього не бракує.

Авжеж, через прізвище.

Романо – правнук самого Беніто Муссоліні, лідера фашистської Італії початку ХХ століття, що був страчений у 1945-му після перемоги антигітлерівської коаліції.

Також він – внук відомого джазмена, син моделі Playboy і навіть далекий родич Софі Лорен!

Чемпіон розповідає історію зі світу Кальчо, в яку складно повірити.

***

Грати у футбол з прізвищем "Муссоліні" на футболці непросто.

Минулого сезону, коли Романо забив дебютний гол за Юве Стабію у ворота Чезени, на трибунах почалося щось дивне.

Диктор по стадіону 7 разів вигукнув: "Романо!", а в цей час сотні фанів на трибуні відповідали: "Муссоліні!" і виконували фашистський салют.

Італія – то вам не Німеччина.

🇮🇹 Benito Mussolini’s great grandson Romano Mussolini scores the winning goal for Serie B side Juve Stabia.



When the announcer calls out "Romano!" the fans celebrate with a collective Roman salute.



Wholesome. I think they would shut the league down if this happened in the UK. pic.twitter.com/SYVrsvvwjE — Keith Woods (@KeithWoodsYT) December 24, 2024

Юве Стабія негайно вступилася за своїх: "Вже 117 років клуб святкує так голи. Коли оголошується ім’я автора голу, ми піднімаємо руки до неба в знак команди, яка в нашому серці".

Федерація, в свою чергу, вкрай неохоче і мляво розпочала розслідування.

Навіть Верховний суд у 2024-му визнав "римський салют" законним, якщо він не загрожує правопорядку – то чого футбольній владі паритися?

Муссоліні в законі.

"Мій прадід, Беніто, був дуже важливою людиною для Італії, але зараз 2024 рік, світ змінився. Оцінюйте мене за моєю грою", – попросив Романо, добре розуміючи, що так ніколи не буде.

***

До всього, він не тільки правнук диктатора, а й нащадок купи інших видатних селебріті.

Його дідусь Романо – наймолодший син Беніто – був одним з відомих джазменів 1960-1970-х, виступав разом з Діззі Гілеспі, Четом Бейкером.

Саме на одній з тусовок він заприязнився з брюнеткою Анною-Марією, яка всюди супроводжувала свою сестру Софію, чиє ім’я тоді вже гриміло в світі. Хто не чув про Софі Лорен?

Sophia Loren with her younger sister, Maria Scicolone. pic.twitter.com/E2VdCBD5Sn — Unapologetically Greek (@UnapolgetiGrk) January 29, 2021

Ну, а в їхньому шлюбі народилася матір футболіста Алессандра, що, здається, успадкувала авантюрний дух Дуче більше за всіх у родині.

В юності за протекції тітки вона знімалася в кіно і навіть потрапила у фільм "Незвичайний день", що номінувався на Оскар.

Потім, у 1983-му, Сандра двічі знімала з себе геть усе для фотосесій у Playboy.

Ще записала пару альбомів попмузики, яку намагалася продавати в Японії.

Зрештою, коли з кар’єрою в шоу-бізнесі не склалося, у 1992-му вона пройшла до парламенту від правої партії Національний альянс. Понад те, Сандра намагалася ще й власну політсилу запустити – ясно, ультраправу – але та прожила менше трьох років, хоча її батько Романо встиг написати для неї гімн.

Згодом невгамовна жінка засідала в італійському і європейському парламентах, де розвалила коаліцію правих заявою:

"Усі румуни – злочинці!"

Навіть в Україні вона наслідила, сама того не знаючи. У березні 2019-го Президент ввів проти неї санкції за візит на т.з. вибори у ДНР/ЛНР, проте вже у травні 2020-го їх зняли. Виявилось, що Алессандру переплутали з Алессандро Мусоліно.

Як?! Як їх могли переплутати?!

***

Романо, зрозуміло, маму любить.

У 2020-му вони з’являлися разом на італійських Танцях з зірками. Камер хлопець не боїться, це гени.

І саме завдяки матері він "Муссоліні".

Взагалі-то його батько – поліцейський Мауро Флоріані, а в Італії у 2003-му діти були зобов’язані брати прізвище батька. Алессандра виборювала право на подвійне прізвище через суд:

"Маріо погодився, що хлопець вибере, яке прізвище використовувати, коли стане дорослим. Церковна влада також".

Ну, і суд теж дозволив.

Тепер рішення за 22-річним Романо.

Ще минулого року юнак грав з "Ф. Муссоліні" на футболці, а зараз лишив тільки "Романо". Здається, з нього досить дурної, неадекватної уваги.

Вже підлітком у академії Лаціо за ним вже спостерігали; залишилися навіть деякі відео асистів із прімавери.

La palletta di Romano Floriani Mussolini per il gol vittoria di bomber Crespi pic.twitter.com/qHN9UExlbq — krudo (@krudotw) October 28, 2021

Бекграунд же Лаціо додавав цій історії особливого контексту, бо цей клуб здавна є головною цитаделлю італійських фанатів-неонацистів.

Муссоліні іноді притягують сюди за вуха, але на ділі він ні до чого. Ця історія головно зі "свинцевих" 1970-х, коли Італію охопила вулична війна із вбивствами, стріляниною та викраденнями. У 1980-му в Болоньї невідомі цілий вокзал підірвали, 85 людей загинуло.

Хто це був? Казали, що NAR – революційні озброєні осередки ультраправих.

На іншій стороні бушували анархісти й комуністи із Червоних бригад, що викрали й вбили прем’єра Альдо Моро у 1978-му.

Фанати в ту пору обирали собі сторону, і от тоді трибуни Лаціо підім’яли під себе ультраправі.

Lazio fans doing Nazi salutes in Glasgow today. Absolutely no place for this in Glasgow, Scotland or anywhere. Hope the bhoys smash them on the pitch tonight. #CelticFC



pic.twitter.com/MF0Lbzb9IH — 🍀 Celtic1967.com 🍀 (@Celtic1967_com) October 24, 2019

Справжні, не "ряжені". Із гидотними банерами на кшталт:

"Ваша батьківщина – Аушвіц, ваші домівки – печі".

Ну, або "перфомансами" з фото Анни Франк у формі заклятих суперників – Роми.

За таке ліві фанрухи по всій Європі "Орлів" ненавидять, і у 2023-му антифа із Селтіка розтягнули на пів трибуни банер із повішеними Беніто Муссоліні та Кларою Петаччі, написавши:

"Йдіть за своїм лідером".

La hinchada del Celtic de Escocia recordando como se debe a Benito Mussolini. pic.twitter.com/iPhnqIYzOM — Juan Manuel D'Angelo (@futboltrotters) April 28, 2024

Алессандра тоді обурилася; називала банер "актом насильства", але зрештою клуб її не підтримав, а УЄФА оштрафувала "Кельтів" на сміховинні 12,900 євро.

***

І ось на тлі цієї далекої від футболу метушні намагається побудувати свою спадщину Романо.

У сезоні-2023/24 він грав у Серії С за Пескару – і досить непогано...

... Так непогано, що на сезон-2024/25 його орендувала вже Юве Стабія із Серії Б, де він заграв ще краще; забив той-самий гол, а ще став одним з найкращих фулбеків дивізіону за пробіжками з м'ячем вперед та передачами до штрафного.

⚽️Polémica en Italia: cientos de aficionados italianos realizan el saludo fascista tras el gol de Floriani Mussolini, bisnieto del dictador



▶️Cada vez que el speaker del club gritaba por la megafonía del estado las palabras "ha marcado Romano...", los hinchas levantaban el… pic.twitter.com/NRqs3YCm1s — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 24, 2024

... Ну, і вже на поточний сезон молодого захисника орендував Кремонезе, який видав несподівано солідний старт у Серії А, де йде 10-м.

Збоку здається, що Лаціо, якому досі належить контракт Муссоліні, боїться загравати його у себе, бо добре розуміє реакцію трибун.

"Для Лаціо ім’я "Муссоліні" – важкий тягар. Північна частина "Стадіо Олімпіко" з її фашистськими салютами і расистськими кричалками не втрачає часу, щоб заявити про себе. Питання хвилин, коли хтось почне скандувати "Дуче!" – пише газета Il Fatto Quotidiano.

Тому-то Романо й торує собі шлях провінцією.

Він не геній і не новий Майкон праворуч в захисті, але хлопчина працьовитий, не боязкий.

У Кремонезе Муссоліні почав сезон у запасі, але отримавши 8 хвилин у дебюті з Сассуоло заробив для команди переможний пенальті – 3:2:

"Моєю метою було змінити ситуацію на краще. Я радий, що мені вдалося.

Занадто багато подій сталося за такий короткий проміжок часу. Не думаю, що я колись забуду цей вечір. Я завжди мріяв про дебют в Серії А".

Після цього його почали ставити частіше. З Пармою він отримав 32 хвилини, з Комо – 45, з Інтером – вже 74.

Власне, Федеріко Дімарко в останньому з цих матчів показав Муссоліні, як багато йому ще треба навчитися, аби повноцінно заграти в еліті. Поки що у Кремонезе, який захищається з трьома центрбеками і двома латералями, праворуч все ж більше користі з Алессіо Дзербіна.

Муссоліні ж переживає етап адаптації, навчання, за яким або буде пристойна кар’єра, або ні.

Час покаже.

Тішить, що сам Романо адекватний; з навіженими фанатами прадіда не заграє, його спадщину не ворушить. Влітку він показово відмовився від статусніших Рейнджерс, бажаючи бути гравцем, а не знаряддям помсти Селтіку: