Футбол прекрасний тим, що об'єднує абсолютно всіх: правила життя Пеле

Сьогодні, 23 жовтня, мав би відсвяткувати свій день народження один із найвидатніших футболістів в історії – Пеле.

За свою легендарну кар’єру він став не лише символом світового футболу, але й джерелом натхнення для мільйонів людей. Його правила життя відображають той дух наполегливості, смирення та відданості, що допомогли йому досягти незрівнянних висот на футбольному полі та за його межами. У кожному його слові та дії відчувається велич, яка не обмежується лише спортивними досягненнями, але й стосується цінностей, які він втілював протягом свого життя.

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У цій статті ми розглянемо ключові життєві принципи Пеле, які формували його як особистість та стали орієнтиром для багатьох поколінь.

Правила життя Пеле

"Пеле не вмирає. Пеле не помре. Пеле залишиться у вічності".

"Де б ти не був, навколо завжди будуть три ідоли: Ісус Христос, Кока-Кола і Пеле".

"Чемпіонат світу — це надзвичайно складний турнір: шість ігор, сім, якщо ти дійдеш до фіналу, — і якщо ти програєш хоча б одну, ти вибуваєш, навіть якщо ти найкращий".

"Мене запитують: 'Коли народиться новий Пеле? Ніколи, мої мама і тато прикрили лавочку".

"Мене все життя запитують, хто кращий — Пеле чи Марадона. Подивіться на факти. Скільки голів він забив правою ногою? А головою?"

"Ентузіазм — це все. Він повинен бути натягнутий і вібрувати, як гітарна струна".

"Футбол прекрасний тим, що він об'єднує людей. Не важливо, багатий ти чи бідний, чорний чи білий. У цьому і полягає краса футболу".

"Я завжди вважав, що став би актором, якби не став футболістом".

"Чим важча перемога, тим приємніше перемагати".

"Я не вірю, що футболістом можна народитися. Можливо, люди народжуються з певними навичками та талантами, але я не вірю, що хтось народжується, щоб бути футболістом".

"Якщо не дати людям освіту, ними стає легше маніпулювати".

"Найголовніше для будь-якого спортсмена — це залишатися скромним".

"Секрет життя полягає в тому, щоб отримувати задоволення від кожної миті".

"Велич футболіста визначається не тільки кількістю забитих голів, а тим, що він залишив після себе".

"Футбол - це універсальна мова, яку розуміють всі люди".

"Коли мене не стане, я піду щасливим, адже я зробив усе, що міг. Мій спорт дозволив мені багато зробити, тому що це найбільший спорт у світі".