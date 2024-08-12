Поворознюк у своїх соцмережах жартує про Курськ: вже повідомив про призначення губернатором
Президент Інгульця Олександр Поворознюк повідомив, що президент України Володимир Зеленський призначив його на посаду губернатора Курської області.
Жартівливі дописи на тему бойових дій на Курщині Поворознюк розмістив у своєму Instagram.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Поворознюк заявив про повну підтримку Зеленського та став автором хіта "Вова, ї**ш їх, б***ь".
Операція зі звільнення Курської області від окупаційних російських військ триває вже майже тиждень. Станом на 12 серпня Сили оборони України контролюють 44 населених пункти Курщини.