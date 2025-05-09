Зоря та Шахтар відкриватимуть 28 тур УПЛ, Динамо у потенційно чемпіонському матчі зіграє з Поліссям

У п'ятницю, 9 травня, відбудуться перші два поєдинки в межах 28 туру чемпіонату України з футболу.

Відкриватимуть ігровий день луганська Зоря та донецький Шахтар. "Чорно-білі" втратили остаточні шанси на потрапляння до єврокубків після поразки у дограванні з Інгульцем та вже не мають турнірної мотивації. Шахтар також вище другого місця вже не підніметься, але й втратити бронзу не зможе.

В іншому матчі Полісся прийматиме на своєму полі київське Динамо. Столичний колектив у разі своєї перемоги та поразки Олександрії у неділю проти Карпат можуть достроково стати чемпіоном України.

Розклад 28 туру УПЛ на 9 травня

15:30 Зоря – Шахтар

18:00 Полісся – Динамо Київ

Обидва матчі можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Раніше стали відомі результати голосування серед клубів УПЛ за скорочення кількості учасників чемпіонату.