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Зоря та Шахтар відкриватимуть 28 тур УПЛ, Динамо у потенційно чемпіонському матчі зіграє з Поліссям

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 08:03
Зоря та Шахтар відкриватимуть 28 тур УПЛ, Динамо у потенційно чемпіонському матчі зіграє з Поліссям
ФК Динамо

У п'ятницю, 9 травня, відбудуться перші два поєдинки в межах 28 туру чемпіонату України з футболу.

Відкриватимуть ігровий день луганська Зоря та донецький Шахтар. "Чорно-білі" втратили остаточні шанси на потрапляння до єврокубків після поразки у дограванні з Інгульцем та вже не мають турнірної мотивації. Шахтар також вище другого місця вже не підніметься, але й втратити бронзу не зможе.

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В іншому матчі Полісся прийматиме на своєму полі київське Динамо. Столичний колектив у разі своєї перемоги та поразки Олександрії у неділю проти Карпат можуть достроково стати чемпіоном України.

Розклад 28 туру УПЛ на 9 травня

  • 15:30 Зоря – Шахтар
  • 18:00 Полісся – Динамо Київ

Обидва матчі можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Раніше стали відомі результати голосування серед клубів УПЛ за скорочення кількості учасників чемпіонату.

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