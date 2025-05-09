Чорноморець може вилетіти, Динамо – стати чемпіоном: інтриги 28 туру УПЛ

Фініш сезону – час, коли матчі перестають бути самостійними одиницями та всі впливають на всіх.

Ось, здавалося б, Ворскла грає з Чорноморцем, це 12 та 16 місце у таблиці відповідно – яке цей матч має відношення до гонки за місце в трійці чемпіонату? А має безпосереднє.

9 травня

15:30

Зоря – Шахтар

18:00

Полісся – Динамо

10 травня

13:00

Ворскла – Чорноморець

15:30

Оболонь – ЛНЗ

18:00

Рух – Верес

11 травня​

13:00

Кривбас – Колос

18:00

Карпати – Олександрія

12 травня

​15:30

Інгулець – Лівий Берег

Чорноморець за три тури відстає від зони стикових матчів на п'ять очок. Зважаючи на те, що в наступному турі він гратиме з Динамо, невиграш у Полтаві фактично позбавить одеситів шансів на порятунок – а це означає, що на гру з Олександрією в останньому турі вони виходитимуть без мотивації.

Відповідно, якщо Чорноморець програє у суботу, то у Шахтаря майже зникнуть реальні шанси на другу сходинку – Олександрії буде набагато простіше взяти три очки в останньому турі.

І таких комбінацій безліч. Якщо Кривбас обіграє Колос, він дає тій же Ворсклі більше шансів вийти із зони перехідних матчів. Якщо Кривбас не обіграє Колос, це спрощує завдання Карпатам на шляху до четвертого місця – і, звісно, ускладнює завдання Ворскли.

Щоправда, це працює і в інший бік: Ворскла не може не розуміти, що Чорноморцю не потрібна нічия, що рано чи пізно він піде в атаку – і, відповідно, Максимов може з чистою совістю будувати фірмову гру на контратаках.

Чи гратиме Полісся з Динамо на перемогу?

В останніх 10 матчах у житомирського клубу перемоги лише над Вересом в овертаймі, та над Ворсклою з ЛНЗ, у період, коли ці клуби програвали всім. Слабкувато для вкладень, які робить президент клубу Геннадій Буткевич – і справа йде до того, що Полісся не потрапить до єврокубків.

"Зграя" вже наздогнали по очках два клуби на "К". На фініші у Карпат матчі з Олександрією, Колосом та Зорею. У Кривбаса – з Колосом, Оболонню та, увага, Поліссям.

Так, схоже на красивий фінал сезону, але зараз все йде до того, що Полісся після купи нічиїх з аутсайдерами навіть нічия з Динамо не влаштовує. Зоря, до якої у 29 турі їхати Поліссю, вдома дуже сильна, якщо її не обіграти, можна перед останньою грою чемпіонаті й на 4-5 очок від Кривбасу відстати.

Що ж, треба зривати українську версію "Invincibles" для Динамо. Про це мало говорять, але кияни можуть стати ЄДИНИМ клубом Європи, який виграє чемпіонство без поразок.

Після програшу ПСЖ Ніцці непереможеними на всьому континенті залишилися лише Динамо та Шериф, але тираспільці просто занадто багато грають унічию та, швидше за все, чемпіонами не стануть. Полісся цього сезону двічі обіграло Шахтар – чому б не спробувати хоча б раз обіграти Динамо?

Щоправда, ця медаль має й іншу сторону. Динамо, швидше за все, буде легше виграти, якщо проти нього суперник гратиме відкрито. Все ж таки Ярмоленко, Ванат, Буяльський, Шапаренко – це за мірками УПЛ винятковий клас, і у відкритій грі з ними всім буде складно.

Ярмоленко, до речі, проти Інгульця навіть на заміну не вийшов – його бережуть проти складніших суперників. Думаю, команди придивлятимуться один до одного по ходу матчу, але, загалом, нічия не влаштовує нікого з них.

Чи ризикуватиме Ротань?

Матчі впливають один на одного ще й за принципом доміно. Хоч би як зіграли Полісся з Динамо, про результат уже знатимуть Карпати з Олександрією. І якщо Динамо виграє, і йому для чемпіонства достатньо в 29-му турі останню команду ліги обіграти... Важко буде побачити шанси Олександрії на титул, скажімо так.

Якщо ж Динамо втратить очки, перемога Олександрії скоротить її відставання від лідера до 1-2 залікових пунктів – і тут зовсім усе може статися. Це, звичайно, при тому, що "Україна" стає, можливо, неприступним стадіоном ліги – приблизно як інша львівська арена була "фортецею" для збірної України.

Динамо просто пощастило приїхати сюди в третьому турі, коли Карпати кадрово були не такі сильні. Після цього львів'яни навіть з Інгульцем вдома 0:0 зіграли, не кажучи про програш Поліссю та нічию з Ворсклою. Але в останніх восьми домашніх матчах у Карпат сім перемог та нічия із Шахтарем.

Для Олександрії, якщо вона хоче титул, це справжня перевірка на міцність. Нічия, звичайно, виключає шанси на чемпіонство, а перемогу добути буде дуже складно. Заради справедливості, Ротаню пощастило: у попередньому турі червону картку отримав Альварес, а іспанський опорник встиг стати одним із найнезамінніших гравців команди. У такій рівній, щільній грі Пабло дуже знадобився б – а без нього і Чачуа з Брунінью, боюся, творити буде важче.

ФК Олександрія

Карпати, звісно, сама таблиця підштовхує до аналогічного вибору (грати на перемогу чи на нічию), але сама гра у львів'ян така, щоб йти вперед. Оборона далеко не бездоганна, а ось в атаці за мірками УПЛ ціле сузір'я: Брунінью, Чачуа, Шах, Краснопір – а якщо вже і Невес почав забивати, то і його треба відносити до "дрімтім".

Тож чекаємо від Карпат атакувальний футбол. І так, нехай мені вибачать усі фанати Шахтаря, що в цьому анонсі про чемпіона мало – але зараз чемпіон у тому становищі, коли від його матчів мало залежить.

Навіть від другого місця "гірники" відстають на шість очок, а в розіграші всього залишилося дев'ять. Думаю, фінал Кубку для самого Шахтаря важливіший за будь-які ігри УПЛ, що залишилися.

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Що придумає Костишин під Кривбас?

Якщо ви прочитали про розклади інших команд-претендентів на четверте місце, то, мабуть, самі вже "поставили" фаворитом Кривбас. Від команди Вернидуба і подвиги, начебто, не потрібні: домашніх перемог над Колосом та Оболонню у комплекті з нічиєю у Житомирі має вистачити для четвертої сходинки чемпіонату.

Все, здавалося б, нескладно, якщо не згадувати, як Колос нещодавно зіграв на полі Шахтаря. Контратакувальна модель у цієї команди працює добре, Костишин вдається до неї з величезним задоволенням – і мотивація ще не зникла, команда близька до стикових матчів. При цьому, звісно, і Вернидуб любить віддавати м'яч... Загалом, поєдинок інтригує як тактична дуель.

Чи погодяться ЛНЗ та Оболонь на нічию?

Перед стартом туру кияни та черкасці випереджають Ворсклу рівно на три очки. У разі перемоги над Чорноморцем Ворскла наздоганяє обох.

Проте якщо ЛНЗ та Оболонь зіграють унічию, то так і залишать Ворсклу у зоні стикових матчів. ЛНЗ при Григорчуці став на диво миролюбним – три останні матчі закінчив внічию, причому два з них 0:0 – так що "шахового" розподілу очок я б не виключав.

Що зможе показати Лівий Берег на полі Інгульця?

Сезон, під час якого Лівий Берег зібрав безліч дифірамбів, ризикує закінчитися для київського клубу катастрофою. Сім останніх турів принесли лише одне очко, це з відривом найгірший темп у лізі. Звісно, команда Первака опустилася назад у зону перехідних матчів – та й від Інгульця, що у зоні прямого вильоту, залишилося лише три пункти.

І матч саме з Інгульцем, який навіть "домом" обзавівся: навесні почав грати матч за матчем в Олександрії. Звучить як чит-код, але насправді Інгулець 80% сезону давав фору суперникам, граючи де доведеться.

Проблемою Лівого Берега стала оборона, яка зіпсувалася у найвідповідальніший момент. З команди, яка навіть за повної відсутності забитих могла взяти три очки у п'яти турах (тобто три рази зіграти 0:0), кияни перетворилися на команду, якій навіть слабенькі на виїзді Карпати забивають три, а Кривбас, у якого, здавалося б, проблеми в атаці (жодного забитого у двох попередніх турах) – взагалі чотири.

А Інгулець нещодавно Зорю обіграв 1:0, з Вересом та ЛНЗ зіграв 0:0 – загалом, приміряв на себе маску Лівого Берега, яка вона носила більшу частину сезону. Нічого ще не втрачено, у киян на фініші залишилися Рух вдома та Оболонь на дуже умовному виїзді – але Перваку та його команді потрібно терміново знайти ту, осінньо-зимову гру, інакше виліт неминучий.

У Інгульця після Лівого Берега Шахтар і Ворскла – так що, якщо не виграти в понеділок, це буде схоже на game over. Господарі повинні йти вперед, Лівий Берег опиниться в положенні, яке йому звичне – і цікаво, хто за такої диспозиції виявиться успішнішим.