Радий, що нам вистачило класу, – Постекоглу оцінив перемогу Тоттенгема над Буде/Глімт

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу поділився емоціями після перемоги команди над Буде/Глімтом в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи.

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Тут дуже непросто грати, адже Буде/Глімт чудово грає на домашньому стадіоні. Мої хлопці дуже добре впорались та звели нанівець усі атаку суперників.

Радий, що нам вистачило класу забити таку кількість голів сильному супернику. Дуже пишаюсь командою після цих двох матчів", – розповів Постекоглу.

Зазначимо, що у фіналі на "шпор" очікує протистояння з Манчестер Юнайтед, який у паралельному матчі ще раз розгромив Атлетик.

Вирішальний матч відбудеться 21 травня на "Сан-Мамесі" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер "червоних дияволів" оцінив перемогу своєї команди над баскським колективом.