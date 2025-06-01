Тоттенгем прийняв рішення щодо майбутнього Постекоглу

Тоттенгем вирішив звільнити головного тренера Анге Постекоглу.

Про це повідомляє Football Insider.

Офіційна позиція "шпор" полягає в тому, що остаточного рішення ще не прийнято, оскільки голова клубу Деніел Леві останні тижні перебував за межами країни.

Однак, за даними джерела, керівництво Тоттенгема вирішило звільнити тренера трохи більше ніж через тиждень після того, як він вручив їхній перший трофей за 17 років.

Наразі клуб зараз активно шукає нового менеджера, і очікується, що вони офіційно оголосять про відхід Постекоглу найближчими днями.

На заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілва з Фулгема. Також обговорюється варіант із запрошенням Томаса Франка з Брентфорда.

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.

Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.