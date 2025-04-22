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Порту може достроково перервати оренду захисника Ювентуса

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 14:00
Порту може достроково перервати оренду захисника Ювентуса
Тіаго Джало
Getty Images

Порту розглядає можливість дострокового розриву орендної угоди щодо центрального захисника Ювентуса Тіаго Джало.

Про це повідомляє Football Italia.

Орендної угоди розрахований до кінця поточного сезону, проте Джало може повернутися в Турин навіть раніше. 25-річним захисником у Порту дуже незадоволені через його неодноразові порушення дисципліни.

Джало, як і його партнери по команді Отавіо та Вільям Гомес, ведуть занадто бурхливе нічне життя. При чому, найчастіше порушує режим саме Джало.

У поточному сезоні португалець взяв участь у 17 матчах за Порту в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами. Контракт Джало з Ювентусом діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Ювентус зацікавлений у підписанні захисника Баварії Кім Мін Дже.

Оренда Порту Ювентус Тіагу Джало

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