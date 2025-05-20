Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Попри образи: Манчестер Сіті підготував церемонію прощання для Де Брейне

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 14:14
Попри образи: Манчестер Сіті підготував церемонію прощання для Де Брейне
Кевін де Брейне
Getty Images

Боси Манчестер Сіті вирішили не звертати уваги на образи Кевіна Де Брейне та підготувати церемонію прощання зі своїм багаторічним лідером.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Початок заходу очікується о 16:00 за київським часом, а футболісти прибудуть на поле о 16:30.

Після матчу з Борнмутом планується провести церемонію прощання, почесний коридор для Де Брейне та демонстрацію найкращих моментів бельгійця за 10 років на "Етіхад Стедіум".

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

Згодом, у деяких своїх інтерв'ю хавбек неодноразово висловлював розчарування таким рішенням клубу. На думку Де Брейне, він ще може виступати на топрівні.

Раніше стало відомо, що бельгієць не хоче грати за Манчестер Сіті на клубному чемпіонаті світу на умовах короткострокового контракту, як це зробили Баварія та Мюллер.

Чемпіонат Англії, АПЛ Кевін Де Брейне Манчестер Сіті

Чемпіонат Англії, АПЛ

Лапорта оцінив можливість трансферу Голанда в Барселону
Дві команди грали в футбол, а не тягнули час: Слот – про поразку від Брайтона
Борнмут визначився з майбутнім Забарного
Фулгем встановив новий рекорд АПЛ за голами гравців, які виходили на заміну
Ще один партнер Забарного по захисту Борнмута може перейти в топклуб

Останні новини