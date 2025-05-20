Попри образи: Манчестер Сіті підготував церемонію прощання для Де Брейне

Боси Манчестер Сіті вирішили не звертати уваги на образи Кевіна Де Брейне та підготувати церемонію прощання зі своїм багаторічним лідером.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Початок заходу очікується о 16:00 за київським часом, а футболісти прибудуть на поле о 16:30.

King Kev’s tribute activities revealed for his final home game tomorrow against Bournemouth 🩵⤵️ — Manchester City (@ManCity) May 19, 2025

Після матчу з Борнмутом планується провести церемонію прощання, почесний коридор для Де Брейне та демонстрацію найкращих моментів бельгійця за 10 років на "Етіхад Стедіум".

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

Згодом, у деяких своїх інтерв'ю хавбек неодноразово висловлював розчарування таким рішенням клубу. На думку Де Брейне, він ще може виступати на топрівні.

Раніше стало відомо, що бельгієць не хоче грати за Манчестер Сіті на клубному чемпіонаті світу на умовах короткострокового контракту, як це зробили Баварія та Мюллер.