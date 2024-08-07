Пономарьов: Цей сезон УПЛ для Руха буде важчим, ніж попередній

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов заявив, що цей сезон Української Прем'єр Ліги для клуба буде важчим, ніж минулий.

Його слова передає сайт клубу.

"Рух у звичному режимі готується до першої офіційної гри в сезоні. У нас буде серйозний суперник — Оболонь. І взагалі у чемпіонаті зараз немає легких суперників — цей сезон для нашої команди буде ще важчим, ніж попередній. Всі футболісти чудово розуміють, що треба бути максимально готовими до кожного матчу. Наше завдання — перемагати у кожній грі.

Те, що ми пропустили перший тур, не вплинуло на підготовку команди. До нашого складу повернулись гравці олімпійської збірної, які готуються до гри з Оболонню. Це хороша команда, яка дає бій всім своїм суперникам, особливо якісно грає вдома. Як і Рух, Оболонь також хоче грати з позиції сили, тому це буде цікавий, але складний для нас матч", — сказав Пономарьов.

Перший матч у новому сезоні львів'яни зіграють на виїзді проти київської Оболоні. Поєдинок відбудеться у неділю, 11 серпня. Початок — о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно Рух орендував півзахисника криворізького Кривбаса.