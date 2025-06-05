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Пономарьов розповів, чому обрав ЛНЗ

Андрій Мошкун — 5 червня 2025, 11:33
Пономарьов розповів, чому обрав ЛНЗ
Віталій Пономарьов
ФК Рух

Екснаставник Руха Віталій Пономарьов прокоментував своє призначення у черкаський ЛНЗ.

Інтерв’ю тренера публікує Український футбол.

За словами Пономарьова, ключовим аргументом щодо його позитивного рішення стало спілкування з очільниками клубу, а також – їх бачення розвитку ЛНЗ.

"Зателефонував генеральний директор Василь Васильович Каюк і висловив інтерес. Потім я зустрівся з президентом клубу Віктором Дмитровичем Кравченком, й ми обговорили усі моменти. Мені було важливо дізнатися бачення ЛНЗ, як розвиватиметься не лише перша команда, а й клуб загалом", - заявив Пономарьов.

Новоспечений головний тренер черкащан зауважив, що в нього зійшлися погляди з керівниками клубу. На думку Пономарьова, в ЛНЗ є непогані гравці, з якими "можна побудувати міцний фундамент".

Раніше повідомлялося про призначення Віталія Пономарьова на посаду головного тренера черкаського ЛНЗ. Незадовго до цього клуб припинив співпрацю з Романом Григорчуком.

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