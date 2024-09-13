Помічник Йовичевича: Саудити дуже схожі на українців

Юрій Беньо, багаторічний асистент Ігора Йовичевича, поділився думками про жителів Саудівської Аравії, де він провів сезон-2023/24.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Ви знаєте, взагалі саудити здивували мене як люди. Вони дійсно дуже щирі, відкриті, гостинні. Дуже схожі на українців. Знають, що в Україні відбувається війна. Наче як займають нейтральну позицію, але коли розказуєш про війну, то вони зі співчуттям ставляться до нашої країни.

Тобі всюди тут допоможуть. Саудівська Аравія – дуже безпечна країна. Там криміналу фактично немає. В країні дуже суворі закони. Плюс вони дуже віруючі люди, всі ортодоксальні мусульмани. Там великий гріх красти і вбивати. Плюс в них дуже караючі закони. Тому там фактично і немає злочинності. Плюс – це безалкогольна країна. А більшість злочинів самі знаєте, як створюються.

Тут настільки безпечно, що можеш машину не закривати і з ключами залишати заведену, тому що тут спека. Ні в кого навіть думки не виникне її вкрасти. Можеш там навіть зі всіма документами залишити – і ніхто нічого не візьме.

Країна зараз розвивається. Почали дуже багато вкладати в інфраструктуру і в розвиток і, напевно, через футбол хочуть відкрити країну для світу. Думаю, що вони хочуть зробити її незалежною від нафти, а роблять ставку на туризм", – сказав Беньо.