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Колишній асистент Моурінью очолить австрійський клуб

Станіслав Лисак — 2 червня 2025, 10:03
Колишній асистент Моурінью очолить австрійський клуб
Getty Images

Колишній помічник Жозе Моурінью та Крістофа Галтьє Жоао Сакараменто близький до того, щоб очолити австрійський ЛАСК.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Для 36-річного тренера це може бути першою роботою в якості головного тренера. Вважається, Що португалець є талановитим фахівцем із великим майбутнім.

Останньою роботою Сакраменто була посада асистента тренера в катарському Аль-Духаіль Доха, де він працював з 2023 по 2025 рік разом із Крістофом Галтьє.

ЛАСК за підсумком сезону чемпіонату Австрії не зумів кваліфікуватися до єврокубків, поступившись Рапіду в грі за вихід до Ліги конференцій.

Жозе Моурінью Крістоф Галтьє

Жозе Моурінью

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