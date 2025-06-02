Колишній асистент Моурінью очолить австрійський клуб

Колишній помічник Жозе Моурінью та Крістофа Галтьє Жоао Сакараменто близький до того, щоб очолити австрійський ЛАСК.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Для 36-річного тренера це може бути першою роботою в якості головного тренера. Вважається, Що португалець є талановитим фахівцем із великим майбутнім.

Останньою роботою Сакраменто була посада асистента тренера в катарському Аль-Духаіль Доха, де він працював з 2023 по 2025 рік разом із Крістофом Галтьє.

🚨🇦🇹 Joao Sacramento, set to sign as new head coach at Austrian side LASK. Two year contract almost agreed.



Former Mourinho’s assistant at Spurs and Roma, also Galtier's assistant at PSG and Lille, considered to be a talented coach with important future ahead. pic.twitter.com/EmcT8X1vuZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2025

ЛАСК за підсумком сезону чемпіонату Австрії не зумів кваліфікуватися до єврокубків, поступившись Рапіду в грі за вихід до Ліги конференцій.