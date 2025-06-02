Колишній асистент Моурінью очолить австрійський клуб
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Колишній помічник Жозе Моурінью та Крістофа Галтьє Жоао Сакараменто близький до того, щоб очолити австрійський ЛАСК.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Для 36-річного тренера це може бути першою роботою в якості головного тренера. Вважається, Що португалець є талановитим фахівцем із великим майбутнім.
Останньою роботою Сакраменто була посада асистента тренера в катарському Аль-Духаіль Доха, де він працював з 2023 по 2025 рік разом із Крістофом Галтьє.
ЛАСК за підсумком сезону чемпіонату Австрії не зумів кваліфікуватися до єврокубків, поступившись Рапіду в грі за вихід до Ліги конференцій.