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24 роки працював на пивоварні: помер ексгравець збірної Ірландії

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 10:34
24 роки працював на пивоварні: помер ексгравець збірної Ірландії
Мік МакГрат
x.com/Rovers

На 89-му році життя помер колишній ірландський футболіст Мік МакГрат.

Про це повідомила пресслужба Блекберн Роверс.

Він є легендою цього клубу. За "троянд" лівий захисник виступав з 1954 до 1966 року.

Спочатку Блекберн із ним у складі здобув путівку в еліту. У сезоні-1959/60 став віцечемпіоном Англії. Того ж року Роверс стали фіналістами Кубку Англії, де програли Вулвергемптону (0:3). 

Також виступав за Бредфорд і Бангор Сіті. У складі збірної Ірландії Мік провів 22 поєдинки.

Після завершення кар'єри він 24 роки працював на пивоварні, після чого вийшов на пенсію.

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