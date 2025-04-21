24 роки працював на пивоварні: помер ексгравець збірної Ірландії
Мік МакГрат
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На 89-му році життя помер колишній ірландський футболіст Мік МакГрат.
Про це повідомила пресслужба Блекберн Роверс.
Він є легендою цього клубу. За "троянд" лівий захисник виступав з 1954 до 1966 року.
Спочатку Блекберн із ним у складі здобув путівку в еліту. У сезоні-1959/60 став віцечемпіоном Англії. Того ж року Роверс стали фіналістами Кубку Англії, де програли Вулвергемптону (0:3).
Також виступав за Бредфорд і Бангор Сіті. У складі збірної Ірландії Мік провів 22 поєдинки.
Після завершення кар'єри він 24 роки працював на пивоварні, після чого вийшов на пенсію.
Нагадаємо, помер німецький тренер Вернер Лорант.