24 роки працював на пивоварні: помер ексгравець збірної Ірландії

На 89-му році життя помер колишній ірландський футболіст Мік МакГрат.

Про це повідомила пресслужба Блекберн Роверс.

Він є легендою цього клубу. За "троянд" лівий захисник виступав з 1954 до 1966 року.

Спочатку Блекберн із ним у складі здобув путівку в еліту. У сезоні-1959/60 став віцечемпіоном Англії. Того ж року Роверс стали фіналістами Кубку Англії, де програли Вулвергемптону (0:3).

Також виступав за Бредфорд і Бангор Сіті. У складі збірної Ірландії Мік провів 22 поєдинки.

💙 We are deeply saddened to learn of the passing of former player Mick McGrath, at the age of 89.



Everyone at Blackburn Rovers offers our thoughts and sincere condolences to Mick's family and friends at this sad time.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/VKfk9HNfSM — Blackburn Rovers (@Rovers) April 20, 2025

Після завершення кар'єри він 24 роки працював на пивоварні, після чого вийшов на пенсію.

Нагадаємо, помер німецький тренер Вернер Лорант.