Помер легендарний форвард збірної Алжиру
Джамель Менад
x.com/jsk_tweet
Колишній нападник збірної Алжиру з футболу Джамель Менад помер у суботу на 65-му році життя.
Його смерть підтвердила пресслужба клубу Кабіле.
Повідомляється, що близько місяця він провів у лікарні у Бельгії, потім повернувся до Алжиру. Точна причина смерті не вказана.
Окрім гри за клуби на батьківщині Менад грав за французький Нім і португальські Фамалікао та Белененсеш.
З 1980 до 1994 року викликався до збірної Алжиру. За національну команду країни провів 81 матч і забив 25 голів. Допоміг алжирцям виграти Кубок Африканський націй 1990 року. Він став найкращим бомбардиром того турніру.
Нагадаємо, вчора не стало легендарного боксера Джорджа Формана.