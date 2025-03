Помер легендарний форвард збірної Алжиру

Condoléances



La grande famille du football algérien et de la JS Kabylie est en deuil après l’annonce du décès de Djamel Menad, ancien joueur et véritable légende du football national.



Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toute… pic.twitter.com/d6rc4Rhxrw