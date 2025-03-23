Помер легендарний форвард збірної Алжиру

Колишній нападник збірної Алжиру з футболу Джамель Менад помер у суботу на 65-му році життя.

Його смерть підтвердила пресслужба клубу Кабіле.

Повідомляється, що близько місяця він провів у лікарні у Бельгії, потім повернувся до Алжиру. Точна причина смерті не вказана.

Condoléances



La grande famille du football algérien et de la JS Kabylie est en deuil après l’annonce du décès de Djamel Menad, ancien joueur et véritable légende du football national.



Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toute… pic.twitter.com/d6rc4Rhxrw — JS Kabylie (@jsk_tweet) March 22, 2025

Окрім гри за клуби на батьківщині Менад грав за французький Нім і португальські Фамалікао та Белененсеш.

З 1980 до 1994 року викликався до збірної Алжиру. За національну команду країни провів 81 матч і забив 25 голів. Допоміг алжирцям виграти Кубок Африканський націй 1990 року. Він став найкращим бомбардиром того турніру.

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