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Помер легендарний форвард збірної Алжиру

Руслан Травкін — 23 березня 2025, 05:31
Помер легендарний форвард збірної Алжиру
Джамель Менад
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Колишній нападник збірної Алжиру з футболу Джамель Менад помер у суботу на 65-му році життя.

Його смерть підтвердила пресслужба клубу Кабіле.

Повідомляється, що близько місяця він провів у лікарні у Бельгії, потім повернувся до Алжиру. Точна причина смерті не вказана.

Окрім гри за клуби на батьківщині Менад грав за французький Нім і португальські Фамалікао та Белененсеш.

З 1980 до 1994 року викликався до збірної Алжиру. За національну команду країни провів 81 матч і забив 25 голів. Допоміг алжирцям виграти Кубок Африканський націй 1990 року. Він став найкращим бомбардиром того турніру.

Нагадаємо, вчора не стало легендарного боксера Джорджа Формана.

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