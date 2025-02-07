Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Помер ісландський ексвласник відомого клубу АПЛ

Руслан Травкін — 7 лютого 2025, 12:46
Помер ісландський ексвласник відомого клубу АПЛ
Бьоргольфур Гудмундссон (в окулярах)
Getty images

Помер ісландський банкір Бьоргольфур Гудмундссон. Йому було 84 роки.

Про це пише Mbl.is.

З 2006 до 2009 року він володів 90% футбольного клубу Вест Гем. Саме за його каденції клуб придбав іменитих аргентинців Карлоса Тевеса та Хав'єра Маскерано, яких потім успішно перепродав.

До кінця 2007 року викупив решту акцій і став повноправним власником клубу.

Втім вже в 2009 році бізнесмен вирішив продати команду сомпанії CB Holding.

Нагадаємо, в США померла Вірджинія Галас Маккаскі102-річна мільярдерка, яка володіла командою НФЛ Чикаго Беарз.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем помер смерть

Вест Гем

Аромат перемоги: фанат понюхав на радощах спітнілі шорти зірки Челсі
Автогол ексгравця МЮ подарував Челсі перемогу над Вест Гемом у 24 турі АПЛ
Шахтар відмовився від ідеї підписання вінгера молодіжної збірної Бразилії, який виступає в АПЛ
Перед Таловєровим: Балтача, Ребров та інші українці у Чемпіоншипі
Шахтар продовжує працювати над трансфером вінгера Вест Гема

Останні новини