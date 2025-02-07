Помер ісландський ексвласник відомого клубу АПЛ

Помер ісландський банкір Бьоргольфур Гудмундссон. Йому було 84 роки.

Про це пише Mbl.is.

З 2006 до 2009 року він володів 90% футбольного клубу Вест Гем. Саме за його каденції клуб придбав іменитих аргентинців Карлоса Тевеса та Хав'єра Маскерано, яких потім успішно перепродав.

До кінця 2007 року викупив решту акцій і став повноправним власником клубу.

Втім вже в 2009 році бізнесмен вирішив продати команду сомпанії CB Holding.

Нагадаємо, в США померла Вірджинія Галас Маккаскі, 102-річна мільярдерка, яка володіла командою НФЛ Чикаго Беарз.