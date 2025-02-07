Помер ісландський ексвласник відомого клубу АПЛ
Бьоргольфур Гудмундссон (в окулярах)
Getty images
Помер ісландський банкір Бьоргольфур Гудмундссон. Йому було 84 роки.
Про це пише Mbl.is.
З 2006 до 2009 року він володів 90% футбольного клубу Вест Гем. Саме за його каденції клуб придбав іменитих аргентинців Карлоса Тевеса та Хав'єра Маскерано, яких потім успішно перепродав.
До кінця 2007 року викупив решту акцій і став повноправним власником клубу.
Втім вже в 2009 році бізнесмен вирішив продати команду сомпанії CB Holding.
Нагадаємо, в США померла Вірджинія Галас Маккаскі, 102-річна мільярдерка, яка володіла командою НФЛ Чикаго Беарз.