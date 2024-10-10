Помер захисник Панатінаїкоса: його знайшли у басейні власного будинку

У Греції помер 31-річний правий захисник Панатінаїкоса та національної збірної країни Джордж Болдок.

Про це пишуть видання SDNA та Sport24.gr.

Клубна пресслужба поки що не робила заяв, але у соцмережах логотипи опублікували у чорних кольорах.

Як повідомляють ЗМІ, футболіст був знайдений вдома у басейні. На місце події було викликано лікаря, який констатував смерть Болдока.

До вілли прибули полісмени та детективи, які будуть намагатися встановити всі деталі трагедії.

Журналісти SDNA заявили, що гравці національної збірної Греції сьогоднішній матч з Англією у Лізі націй проведуть з чорними пов'язками на руці на честь пам'яті Болдока. А на домашній грі з Ірландією, яка відбудеться 13 жовтня, буде хвилина мовчання.

Some terrible news being reported by Greek media outlet Sport24...



Sheffield Utd legend George Baldock has been found dead in his pool at his home in Greece.



Absolutely shocking and just 31 years of age. Thoughts are with everyone connected to him at this awful time. pic.twitter.com/CHokFraeuB — Footy Accumulators (@FootyAccums) October 9, 2024

Болдок народився в Англії і до 2024 року грав лише за англійські клуби. У нього було грецьке коріння, тому 2022 року захисник отримав грецьке громадянство. За збірну Греції відіграв 12 матчів.