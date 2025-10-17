Нарешті перервали безвиграшну серію: огляд матчу 9-го туру УПЛ Полтава – Оболонь

У п'ятницю, 17 жовтня, матчем Полтава – Оболонь стартував 9-й тур Української Прем'єр-ліги.

Перемогу з рахунком 2:1 святкували гравці столичного клубу, які перервали 5-матчеву безвиграшну серію, здобувши третю перемогу в сезоні.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 17 жовтня

СК Полтава – Оболонь 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Суханов, 0:2 – 52 Суханов (пенальті), 1:2 – 90+5 Марусич.

СК Полтава: Восконян – Кононов, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака (73 Галенков) – Плахтир, Місюра (73 Онищенко), Одарюк, Хахльов (73 Дорошенко), Бужин – Марусич.

Оболонь: Федорівський – Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Шевченко – Курко (86 Ломницький), Чех, Прокопенко (86 Черненко) – Суханов (71 Товарчі), Устименко (62 Бичек).

Попередження: Бужин, Марусич.

З розкладом 9-го туру УПЛ можна ознайомитися ТУТ.