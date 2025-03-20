Польща U-16 – Україна U-16: онлайн відеотрансляція матчу Турніру чотирьох націй

Сьогодні, 20 березня, відбудеться матч в межах товариського Турніру чотирьох націй між командами України та Польщі до 16 років.

Поєдинок буде зіграно у румунському місті Буфтя, а стартовий свисток заплановано на 15:00 за київським часом. Сайт "Чемпіон" транслюватиме матч в прямому етері.

Зазначимо, що окрім Польщі підопічні Олега Голодюка зіграють на мінітурнірі з Румунією та Чорногорією.

Це змагання буде розіграно в межах підготовки до кваліфікації Євро-2026 U-17.

Зазначимо, що сьогодні свій матч у межах плейоф Ліги націй зіграє доросла збірна України – суперником стане Бельгія. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Раніше Сергій Ребров оголосив остаточну заявку команди на матч із "червоними дияволами".