Україна – Бельгія: пробити Куртуа й потрапити до еліти Ліги націй

У четвер, 20 березня, збірна України проведе перший матч плейоф за вихід у дивізіон А Ліги націй сезону 2026/27 проти національної команди Бельгії. Гра пройде в Мурсії (Іспанія), яку українська сторона обрала як домашню арену.

Матч-відповідь відбудеться в Бельгії вже в неділю, 23 березня. Тоді й стане відомо, у якій лізі виступить українська збірна наступного сезону.

Тонкощі регламенту

Стикові матчі Ліги націй найближчими днями відбудуться між усіма лігами – A, B, C і D. Зокрема, у протистоянні Україна – Бельгія зійдуться третя команда підсумкової турнірної таблиці групи Ліги A і друга з Ліги B.

Українці восени посіли 2 місце у квартеті B1, поступившись команді Чехії (яка напряму піднялася до Ліги A), але випередивши збірні Грузії (грає в стикових матчах за право залишитися в Лізі B) та Албанії (вибула до Ліги C).

У нашому випадку, згідно з регламентом, чотири команди, що посіли треті місця в Лізі A, серед яких збірна Бельгії, зіграють проти чотирьох володарів других місць у Лізі B. Представники Ліги B перший матч проводять удома. Переможці в кожній парі отримають місце в Лізі A, а ті, хто програв, – у Лізі B.

Аналогічний регламент діє і для стикових матчів між іншими лігами: треті команди Ліги B грають із другими з Ліги C, а треті з Ліги C – із другими з Ліги D.

Крім того, 20 і 23 березня відбудуться чвертьфінали Ліги націй, де чотири переможці груп Ліги A зустрінуться з командами, що посіли 2 місця у групах найсильнішого дивізіону. Переможці чвертьфіналів потраплять до червневого фінального турніру чотирьох, який прийме Німеччина або Італія. Господар фінальної стадії визначиться за підсумками протистояння між Італією та Німеччиною. В інших парах 1/4 фіналу зіграють:

Нідерланди – Іспанія

Хорватія – Франція

Данія – Португалія

Підготовка довжиною в тиждень

Збірна України цього разу використовує арену "Енріке Рока де Мурсія" як домашній стадіон. Ця арена, що вміщує 31 179 глядачів, була побудована у 2006 році. Вона є домашнім стадіоном місцевого клубу Реал Мурсія, що виступає в третьому за значущістю дивізіоні іспанського футболу.

УАФ/Дан Балашов

Вибір Мурсії не випадковий – зовсім недалеко від неї команда проводить збір перед грою. 11 березня гравці збірної України розпочали довгий шлях до Іспанії. Представники Динамо (Київ) та Олександрії вирушили до Варшави з Києва, а футболісти Шахтаря, Карпат і Полісся – зі Львова. Зі столиці Польщі гравці вилетіли до Аліканте, звідки перебралися до Бенідорма. Саме там проходив тренувальний збір. А напередодні, 19 березня, команда переїхала до Мурсії.

Курортний Бенідорм, розташований на узбережжі Балеарського моря, зустрів українську команду прекрасною погодою і всіма умовами для підготовки до важливого матчу. Місто розташоване всього за 125 км (приблизно 1,5 години їзди) від Мурсії, де і пройде зустріч.

Гравці українських клубів прибули в Бенідорм заздалегідь – матчі 20-21 турів УПЛ було перенесено на прохання тренерського штабу. Перші дні збору, з 12 по 16 березня, гравці тренувалися разом із молодіжною збірною України. Повноцінний тренувальний процес розпочався лише після прибуття легіонерів у понеділок, 17 березня. Молодіжна збірна продовжила підготовку в Туреччині.

Кадрові проблеми збірної

Головним викликом для збірної України залишаються кадрові проблеми, особливо в півзахисті. Наприклад, Роман Яремчук у складі грецького Олімпіакоса провів 17 матчів, але сумарно перебував на полі всього 379 хвилин (еквівалент чотирьох повних ігор). У 7 іграх Ліги Європи він зіграв 194 хвилини (приблизно два повних матчі). Його результативність залишає бажати кращого – один гол у чемпіонаті Греції та два в Лізі Європи.

Владислав Ванат добре проявляє себе в чемпіонаті України, забивши 12 голів у 19 матчах, але на міжнародному рівні його ефективність нижча – лише один гол у восьми іграх. При цьому він отримує достатньо ігрового часу – 1389 хвилин в УПЛ і 543 хвилини в Лізі Європи.

Сергій Ребров повинен шукати розв'язання цієї проблеми.

Крім того, захисник Плімута і збірної України Максим Таловеров залишив розташування "синьо-жовтих", оскільки лікарі діагностували в нього травму підколінного суглоба. Через це Таловеров вирушив на відновлення до Англії, а замінив його у складі національної команди захисник Остіна з МЛС Олександр Сваток.

Єднання бельгійців

Збірна Бельгії, яка ще восени відчувала кадрові труднощі через зміну поколінь, зараз близька до оптимального складу. Новий тренер Руді Гарсія, який змінив Доменіко Тедеско, зумів об'єднати команду і повернути до збірної її лідерів – Тібо Куртуа, Кевіна Де Брюйне і Ромелу Лукаку.

Тібо Куртуа Getty Images

Повернення Куртуа викликало неоднозначну реакцію в Бельгії. Воротар Реала довгий час змагався з Де Брюйне за капітанську пов'язку. У червні 2023 року, коли за відсутності Кевіна капітаном збірної обрали Лукаку, Тібо образився і покинув розташування команди, пославшись на травму. Це викликало обурення бельгійських уболівальників, але новий тренер вирішив примирити гравця з командою.

Гарсія також робить ставку на молодь. У складі збірної з'явився 17-річний Жорті Мокіо з амстердамського Аякса. Французький фахівець не боїться експериментувати й довіряти місце на полі молодим гравцям.

Кадровий перебір у суперника

Деякі досвідчені бельгійські гравці залишилися поза заявкою. Дріс Мертенс, Крістіан Бентеке та Аксель Вітсель, на думку Гарсії, зараз не в найкращій формі.

"Деякі ветерани були в попередньому списку, але до остаточної заявки не увійшли. Упевнений, що ми ще зможемо на них розраховувати в майбутньому. Однак, враховуючи конкуренцію та перспективи команди, я зробив інший вибір", – зазначив Гарсія в інтерв'ю Het Belang van Limburg.

Гарсія також прокоментував повернення Куртуа:

"Ми вже обговорили все, що сталося. Але ще раз поговоримо в команді, особливо з лідерами. Це буде останній раз, після чого ми перегорнемо сторінку".

Букмекери не вірять в Україну

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом збірну Бельгії.

Коефіцієнти українських букмекерів:

Перемога України – 4.35

Нічия – 3.70

Перемога Бельгії – 1.85

Середні світові котирування:

Перемога України – 4.29

Нічия – 3.60

Перемога Бельгії – 1.83

Де дивитися матчі?

Прямі трансляції матчів в Україні покажуть канали Megogo Спорт і Megogo Футбол 1 (пакет "Максимальний" на MEGOGO).

Аналітичні студії розпочнуться за 1 годину і 15 хвилин до матчів (20:30), а також одразу після їхнього закінчення.

Початок ігор:

Четвер, 20 березня – 21:45

Неділя, 23 березня – 21:45 (за київським часом)

"Чемпіон" проведе текстові трансляції обох поєдинків.