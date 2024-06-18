Полісся підписало захисника Динамо Тбілісі

Полісся підсилилось 22-річним захисником тбіліського Динамо Гіоргі Майсурадзе.

Про це повідомляє пресслужба грузинського клубу.

Подробиці угоди не розголошуються. Наразі житомирський клуб не оголошував про трансфер.

Футболіст є вихованцем академії тбіліського Динамо. За першу команду якого провів 59 матчів. На його рахунку — два голи та шість результативних передач.

Напередодні Полісся оголосило про трансфер нападника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.