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Полісся підписало захисника Динамо Тбілісі

— 18 червня, 19:40
Полісся підписало захисника Динамо Тбілісі

Полісся підсилилось 22-річним захисником тбіліського Динамо Гіоргі Майсурадзе.

Про це повідомляє пресслужба грузинського клубу.

Подробиці угоди не розголошуються. Наразі житомирський клуб не оголошував про трансфер.

Футболіст є вихованцем академії тбіліського Динамо. За першу команду якого провів 59 матчів. На його рахунку два голи та шість результативних передач.

Напередодні Полісся оголосило про трансфер нападника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

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