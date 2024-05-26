Кабаєв: Хотілося, щоб Рух вийшов у єврокубки

Лівий вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що він хотів, яби львівський Рух вийшов у єврокубки.

Про це гравець повідомив у етері ютуб-каналі "Профутбол Digital".

"Рух доволі х ороша команда. Це було відчутно навіть у першому колі, коли ми виграли 2:0. У хороший футбол грають. Всі молоді, майже нікого немає, кому 28-29 років. Є бажання, очі горять.

Мені трохи за них прикро, що їм не вистачило балів потрапити в єврокубки. Багато моїх друзів грає в Поліссі, я вітаю Полісся, що вони вийшли, але сподіваюся, що у Руха багато хорошого попереду.

Чесно кажучи, я більше за Рух вболівав, хотілось, щоб вони вийшли, щоб команда із західної України. Але так сталося. Будемо дивитися, дай Бог, щоб у Полісся все склалося в єврокубках", — сказав футболіст.

Нагадаємо, саме перемога киян над Рухом дозволила Поліссю, яке обіграло Шахтар, вийти в єврокубки. Житомирці потрапили у другу стадію Ліги конференцій.