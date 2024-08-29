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Хацкевич: Кабаєва викликали у збірну для конкуренції з Мудриком

Андрій Яросименко — 29 серпня, 17:15
Хацкевич: Кабаєва викликали у збірну для конкуренції з Мудриком
Олександр Хацкевич
Getty images

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що Владислав Кабаєв отримав виклик у збірну України на матчі Ліги націй задля конкуренції з Михайлом Мудриком.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Кабаєва і викликали для конкуренції з Мудриком, щоб Михайло розумів, що незамінних немає. Влад справедливо заслужив виклик своєю стабільною грою за Динамо. Тепер нехай Мудрик або Сергій Ребров думають, хто має грати в Лізі націй", — сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше наставник збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй.

Зазначимо, що перша гра за участю підопічних Реброва відбудеться 7 вересня, на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, початок — о 20:45 за київським часом. Українська команда зійдеться у поєдинку проти Албанії.

Кабаєв Ліга націй УЄФА Челсі Михайло Мудрик

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