Європейський клуб виграв суд проти УЄФА через штраф за банери та скандування "УЄФА мафія"

Спортивний арбітражний суд (CAS) став на сторону норвезького клубу Бранна у справі про штраф від УЄФА за скандування та банери вболівальників "УЄФА мафія".

Про це повідомляє ESPN.

Керівний орган європейського футболу оштрафував Бранн на 5 000 євро за "провокаційні повідомлення образливого характеру" на матчі жіночої Ліги чемпіонів в березні минулого року. УЄФА відхилив апеляцію клубу.

Потім Бранн був оштрафований і в іншому випадку, після чого норвежці звернулися до CAS. Суд погодився, що правила УЄФА "повинні тлумачитися у світлі фундаментальних прав людини, таких як свобода вираження поглядів".

"Ми дуже задоволені рішенням CAS. Не кожен день клуб з Норвегії рухає всю футбольну Європу, але сьогодні це дійсно так. У світі, де свобода слова перебуває під загрозою, це важливе і правильне рішення", – сказав президент клубу Аслак Свердруп.

Бранн також повідомив, що УЄФА було наказано сплатити судові витрати клубу, а повний вердикт очікується цього тижня.

УЄФА підтвердив отримання рішення CAS про скасування штрафу, але не погодився з тлумаченням цього рішення клубом.

"У цій справі CAS жодним чином не стверджував, що свобода слова може виправдати образливі висловлювання так званих "уболівальників". Більше того, CAS підтвердив, що "УЄФА має законний регуляторний інтерес щодо забезпечення громадської безпеки та запобігання безладу або неналежної поведінки під час футбольного матчу". Дисциплінарні органи УЄФА продовжуватимуть застосовувати свою політику нульової толерантності до неналежної поведінки, щоб гарантувати, що матчі УЄФА не стануть ареною для насильницької, расистської або образливої поведінки, яка не підходить для спортивного заходу", – йдеться у заяві УЄФА.

Раніше стало відомо, що Челсі веде переговори з УЄФА щодо порушення фінансових правил.