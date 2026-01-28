Українська правда
Монако хоче позбутись Погба через його ігрову форму

Володимир Максименко — 28 січня 2026, 15:15
Поль Погба
Getty Images

Монако готове розглянути пропозиції клубів щодо свого хавбека Поля Погба, який за пів року не набрав потрібних кондицій.

Про це пише La Gazzetta dello Sport.

У клубі визнали, що їхні очікування щодо досвіду та ігрових якостей француза не виправдались, а тому готові продати Поля будь-якому зацікавленому клубу без особливих вагань.

Нагадаємо, Погба підписав контракт з Монако до літа 2027 року після того, як відбув 18-місячну дискваліфікацію за допінг. Цього сезону на його рахунку лише 30 хвилин у трьох матчах Ліги 1.

У грудні півзахисник отримав травму, через яку досі залишається поза футболом. Також тренер Монако Себастьян Поконьолі висловлював своє хвилювання з приводу фізичних кондицій Погба.

