Монако хоче позбутись Погба через його ігрову форму

Монако готове розглянути пропозиції клубів щодо свого хавбека Поля Погба, який за пів року не набрав потрібних кондицій.

Про це пише La Gazzetta dello Sport.

У клубі визнали, що їхні очікування щодо досвіду та ігрових якостей француза не виправдались, а тому готові продати Поля будь-якому зацікавленому клубу без особливих вагань.

Нагадаємо, Погба підписав контракт з Монако до літа 2027 року після того, як відбув 18-місячну дискваліфікацію за допінг. Цього сезону на його рахунку лише 30 хвилин у трьох матчах Ліги 1.

У грудні півзахисник отримав травму, через яку досі залишається поза футболом. Також тренер Монако Себастьян Поконьолі висловлював своє хвилювання з приводу фізичних кондицій Погба.