Французьку віцечемпіонку Європи з багатоборства дискваліфікували на 22 місяці за порушення антидопінгових правил

Французька віцечемпіонка Європи з багатоборства Ауріана Лазраг-Хласс була дискваліфікована на 22 місяці через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про порушення щодо необхідності інформувати відповідні антидопінгові структури про своє місцеперебування. Французька атлетка тричі протягом року не оголошувала про своє розташування, що є порушенням Всесвітнього антидопінгового кодексу.

Лазраг-Хласс не оскаржувала порушення стосовно перших двох днів. Зазначається, що вона не встигла оновити дані у спеціальному мобільному застосунку, за допомогою якого антидопінгові служби відстежують атлетів.

Натомість француженка намагається спростувати відсутність подання даних третього дня, оскільки, за її словами, застосунок зарахував їй поточну добу за минулу.

22-місячний термін дискваліфікації почав діяти для Лазраг-Хласс з 26 березня 2026 року, а її результати з 20 листопада 2025 року будуть анульовані.

Додамо, що Ауріана Лазраг-Хласс стала віцечемпіонкою Європи з семиборства у 2024 році. У тому ж році виграла внутрішній чемпіонат з цієї дисципліни. Також представляла Францію на Олімпійських іграх 2024 року, де у загальному заліку посіла 16-те місце.

Нагалаємо, що напередодні за аналогічне порушення антидопінгового регламенту було відсторонено українського боксера Данила Лозана, хоч і згодом його команда повідомила, що спортсмен жодного разу не провалював допінг-проби.