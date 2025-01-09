Погба визначився зі своїм майбутнім клубом

Французький півзахисник Поль Погба близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в Корінтіансі.

Про це повідомляє UOL.

Бразильський клуб працює над підписанням 31-річного француза, який зараз перебуває у статусі вільного агента. При цьому сам гравець готовий приєднатися до представника бразильської Серії А.

За інформацією джерела, наразі триває активний переговорний процес, який незабаром буде успішно завершений.

Нагадаємо, Погба відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу. Її термін спливе у березні 2025 року.

Раніше Погба вже виступав у АПЛ за Манчестер Юнайтед у 2011 – 2012 та 2016 – 2022 роках. Два тижні тому Ювентус розірвав контракт з хавбеком, попри те, що термін дискваліфікації скоротили з 4 років до 18 місяців.