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Минай розірвав контракт із колишнім нападником Інгульця

Олексій Мурзак — 12 грудня 2024, 16:45
Минай розірвав контракт із колишнім нападником Інгульця
Михайло Плохотнюк
ФК Інгулець

Клуб Першої ліги України Минай припинив співпрацю з нападником Михайлом Плохотнюком.

Про це повідомив офіційний сайт закарпатської команди.

Сторони припинили дію контракту за згодою сторін.

25-річний нападник став гравцем закарпатської команди влітку 2024 року. За цей період він взяв участь у трьох останніх турах та провів на полі загалом 122 хвилини.

Плохотнюк є вихованцем одеського Чорноморця. У 2020-му році Михайло покинув рідний клуб і приєднався до Інгульця. Далі протягом майже трьох років виступав спочатку в чемпіонаті Румунії, а потім за естонський Німме Юнайтед.

Минай провів 14 матчів, набрав 16 очок, фінішував на шостому місці у групі А Першої ліги. У другій частині сезону клуб зіграє у групі виживання.

Раніше закарпатський клуб оголосив про припинення контрактів із шістьма футболістами.

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