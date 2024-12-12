Минай розірвав контракт із колишнім нападником Інгульця
Клуб Першої ліги України Минай припинив співпрацю з нападником Михайлом Плохотнюком.
Про це повідомив офіційний сайт закарпатської команди.
Сторони припинили дію контракту за згодою сторін.
25-річний нападник став гравцем закарпатської команди влітку 2024 року. За цей період він взяв участь у трьох останніх турах та провів на полі загалом 122 хвилини.
Плохотнюк є вихованцем одеського Чорноморця. У 2020-му році Михайло покинув рідний клуб і приєднався до Інгульця. Далі протягом майже трьох років виступав спочатку в чемпіонаті Румунії, а потім за естонський Німме Юнайтед.
Минай провів 14 матчів, набрав 16 очок, фінішував на шостому місці у групі А Першої ліги. У другій частині сезону клуб зіграє у групі виживання.
Раніше закарпатський клуб оголосив про припинення контрактів із шістьма футболістами.