Минай розірвав контракти одразу з шістьма футболістами

Представник Першої ліги закарпатський Минай оголосив про припинення контрактів із шістьма футболістами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причина такого рішення не розголошується.

Команду покинули лівий захисник Владислав Дворовенко (1 результативна передача в 12 матчах), центральний захисник Даниїл Хондак (5 ігор), правий захисник Дмитро Нагієв (5 матчів), захисник Владислав Єременко (3 гри), центральний півзахисник Єгор Шалфєєв (12 ігор) та нападник Олег Вишневський (1 гол в 10 зустрічах).

Зазначається, що у всіх гравців контракти були розраховані до літа 2025 року, лише у Дворовенка до 2026 року.

Напередодні Минай вдома обіграв Буковину завдяки автоголу 29-річного захисника Микити Безуглого. Попри перемогу підопічні Желько Любеновича вже втратили шанси кваліфікуватися у чемпіонську групу.