Таловєров дізнався оцінку за переможний матч проти Портсмута в межах 37 туру Чемпіоншипа

Український захисник Плімута Максим Таловєров отримав пристойну оцінку за матч проти Портсмута в межах 37 туру Чемпіоншипа.

Статистичний портал SofaScore поставив нашому футболісту 7,1 балів.

Таловєров розпочав гру у стартовому складі та відіграв повний матч, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:1.

Плімут перервав серію з трьох поразок та двох нічиї у чемпіонаті Англії. Однак попри перемогу команда продовжує залишатись на останній сходинці в турнірній таблиці, маючи в активі 33 очка.