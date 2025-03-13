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Таловєров дізнався оцінку за переможний матч проти Портсмута в межах 37 туру Чемпіоншипа

Олексій Мурзак — 13 березня 2025, 01:01
Таловєров дізнався оцінку за переможний матч проти Портсмута в межах 37 туру Чемпіоншипа
Getty Images

Український захисник Плімута Максим Таловєров отримав пристойну оцінку за матч проти Портсмута в межах 37 туру Чемпіоншипа.

Статистичний портал SofaScore поставив нашому футболісту 7,1 балів.

Таловєров розпочав гру у стартовому складі та відіграв повний матч, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:1.

Плімут перервав серію з трьох поразок та двох нічиї у чемпіонаті Англії. Однак попри перемогу команда продовжує залишатись на останній сходинці в турнірній таблиці, маючи в активі 33 очка.

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