Платіні: Чеферін та Інфантіно думають тільки про гроші
Колишній президент УЄФА Мішель Платіні звинуватив президента ФІФА Джанні Інфантіно та главу УЄФА Александра Чеферіна в жадобі до грошей.
Цитує Платіні La Repubblica.
"Не планую повертатися в УЄФА. Мене ніколи не просили, і все одно я старий, я більше не хочу повертатися сам. Щонайбільше, я міг би простягнути руку друзям. Все закінчено. Я все ще пам'ятаю про несправедливість, яку я зазнав.
Я знаю вчорашніх і сьогоднішніх менеджерів. Чеферін і Інфантіно – ніщо, вони думають тільки про гроші. Вони створили нову дурну Лігу чемпіонів у якій забагато ігор.
Я хотів би, щоб управління футболом було довірено гравцям – тим, хто справді в цьому розбирається", – сказав Платіні.
Зазначимо, що новий формат Ліги чемпіонів передбачає розширення списку учасників до 36 клубів. Усі команди перебуватимуть в одній турнірній таблиці та повинні зіграти вісім матчів на попередньому груповому етапі.
Раніше ексглаву УЄФА Мішеля Платіні та колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера було виправдано в справі про шахрайство. Обох функціонерів звинувачували у недобросовісному управлінні, зловживанні довірою та підробці цінних паперів. Їм загрожувало до п'яти років ув'язнення.