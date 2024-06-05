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Платіні: Чеферін та Інфантіно думають тільки про гроші

Олександр Булава — 5 червня, 20:43
Платіні: Чеферін та Інфантіно думають тільки про гроші

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні звинуватив президента ФІФА Джанні Інфантіно та главу УЄФА Александра Чеферіна в жадобі до грошей.

Цитує Платіні La Repubblica.

"Не планую повертатися в УЄФА. Мене ніколи не просили, і все одно я старий, я більше не хочу повертатися сам. Щонайбільше, я міг би простягнути руку друзям. Все закінчено. Я все ще пам'ятаю про несправедливість, яку я зазнав.

Я знаю вчорашніх і сьогоднішніх менеджерів. Чеферін і Інфантіно – ніщо, вони думають тільки про гроші. Вони створили нову дурну Лігу чемпіонів у якій забагато ігор.

Я хотів би, щоб управління футболом було довірено гравцям – тим, хто справді в цьому розбирається", – сказав Платіні.

Зазначимо, що новий формат Ліги чемпіонів передбачає розширення списку учасників до 36 клубів. Усі команди перебуватимуть в одній турнірній таблиці та повинні зіграти вісім матчів на попередньому груповому етапі.

Раніше ексглаву УЄФА Мішеля Платіні та колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера було виправдано в справі про шахрайство. Обох функціонерів звинувачували у недобросовісному управлінні, зловживанні довірою та підробці цінних паперів. Їм загрожувало до п'яти років ув'язнення.

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