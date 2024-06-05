Платіні: Чеферін та Інфантіно думають тільки про гроші

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні звинуватив президента ФІФА Джанні Інфантіно та главу УЄФА Александра Чеферіна в жадобі до грошей.

Цитує Платіні La Repubblica.

"Не планую повертатися в УЄФА. Мене ніколи не просили, і все одно я старий, я більше не хочу повертатися сам. Щонайбільше, я міг би простягнути руку друзям. Все закінчено. Я все ще пам'ятаю про несправедливість, яку я зазнав.

Я знаю вчорашніх і сьогоднішніх менеджерів. Чеферін і Інфантіно – ніщо, вони думають тільки про гроші. Вони створили нову дурну Лігу чемпіонів у якій забагато ігор.

Я хотів би, щоб управління футболом було довірено гравцям – тим, хто справді в цьому розбирається", – сказав Платіні.