Ще один гравець Динамо травмувався напередодні матчу з Партизаном

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв зазнав травми на тренуванні.

Про це київський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Клубні лікарі діагностували у 27-річного хавбека часткове пошкодження зв'язок гомілковостопного суглоба правої ноги. Точні строки відновлення стануть відомі згодом.

Нагадаємо, раніше також травмувався 17-річний юнак Кирило Пашко, який у це міжсезоння вперше приєднався до головної команди Динамо.

Вже завтра, 23 липня, "біло-сині" розпочнуться свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому матчі другого раунду команда Олександра Шовковського прийматиме Партизан. Початок матчу на "Арені Люблін" — о 21:00 за київським часом.