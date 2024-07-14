Динамо повідомило про травму юнака, який поїхав на збір з першою командою

Півзахисник Динамо Кирило Пашко зазнав травми на літніх зборах у Австрії.

Про це київський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що на одному з тренувань 17-річний хавбек частково пошкодив зв’язки правого гомілкостопа. Відтак Пашко пропустить найближчі матчі киян. Про строки відновлення Кирила пресслужба "біло-синіх" пообіцяла проінформувати пізніше.

Пашко перебуває в молодіжній системі Динамо з 2019 року. Юний півзахисник вперше приєднався до головної команди киян.

Динамо активно готується до старту в кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперник у другому раунді — сербський Партизан, який зовсім нещодавно їздив на товариський турнір у країну-терористку.