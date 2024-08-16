Динамо хоче розпрощатися з Шепелєвим

Київське Динамо активно шукає новий клуб для 27-річного півзахисника Володимира Шепелєва.

Про це повідомляє Футбол 24.

Зазначається, що головний тренер киян Олександр Шовковський не розраховує на футболіста. "Біло-сині" готові розглянуть пропозиції як щодо оренди з правом викупу, так і щодо трансферу.

Активні пошуки нового колективу для українця ведуться в Польщі, Бельгії, Ізраїлі та Нідерландах. Проте, за інформацією джерела, їх ускладнює висока зарплата в столичному клубі.

У сезоні-2023/24 Шепелєв зіграв 23 матчі за Динамо, в яких відзначився двома результативними ударами. Цього сезону не зіграв жодного поєдинку.

Нагадаємо, напередодні підопічні Шовковського пройшли шотландський Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Кияни забили двічі за дві хвилини та здобули перемогу — 2:0. Суперником "біло-синіх" у плейоф стане австрійський Зальцбург.

Раніше повідомлялося, що основний форвард Динамо зацікавив міланський Інтер.