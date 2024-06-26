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Шахтар оголосив про продаж молодого гравця у Мідтьюлланд

Владислав Уткін — 26 червня, 15:35
Шахтар оголосив про продаж молодого гравця у Мідтьюлланд

Опорний півзахисник донецького Шахтаря Деніл Кастілло перейшов у данський Мідтьюлланд.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Деталі трансферу не розголошується, але раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що Шахтар отримає за 20-річного футболіста 4 мільйони євро.

Кастілло перейшов до Шахтаря у квітні 2023 року, підписавши контракт на п’ять років. В минулому сезоні еквадорець зіграв шість матчів за донеччан, а другу частину сезону він провів в оренді у сербському Партизані, де у 14 матчах відзначився двома голами та однією результативною передачею.

Деніс був включений у попередній склад збірної Еквадору на Копа Америка-2024, але в остаточну заявку не увійшов. Він поки не дебютував за національну команду.

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