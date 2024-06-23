Шахтар продасть Деніла Кастільо — джерело

Еквадорський півзахисник Деніл Кастільо перейде з Шахтаря у Мідтьюлланд.

Про це повідомляє Tipsbladet.

"Гірники" отримають за свого футболіста 4 мільйони євро. Трансфер перебуває на фінальній стадії — залишилося тільки пройти медогляд і підписати контракт.

Нагадаємо, Шахтар придбав Кастільо влітку минулого року. 20-річний опорник провів за донеччан лише 6 матчів, після чого був відданий у оренду сербському Партизану.

Деніс був включений у попередній склад збірної Еквадору на Копа Америка-2024, але в остаточну заявку на увійшов. Він поки не дебютував за національну команду.