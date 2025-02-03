Півзахисник збірної України відмовив у трансфері німецького клубу

Півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний не стане гравцем Герти в це зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, гравця не влаштувала пропозиція представника другої німецької Бундесліги, тому поки він залишається в складі команди з Кіровоградської області.

Джерело додає, що Іван вирішив не поспішати з прийняттям рішення про подальше продовження кар'єри, і остаточно його доля вирішиться влітку, коли закінчиться контракт з Олександрією.

Раніше спортивний директор Олександрії Іван Телько висловився щодо можливого продажу півзахисника команди, зазначивши, що футболіст досі не погодився продовжувати контракт з клубом.