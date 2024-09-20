Гюндоган – про повернення у Манчестер Сіті: Не можна просто прийти та розслабитися, потрібно знову адаптовуватись
Півзахисник Ілкай Гюндоган прокоментував своє повернення у Манчестер Сіті цього літа та заявив, що йому потрібно знову адаптовуватись.
Його слова передає Daily Mail.
"Можна сказати, що це легко, бо я повертаюся у середовище, яке добре знаю. Люди, проєкт, стиль гри. Гвардіола, як і раніше, диригент цього оркестру, той, хто керує всім і ганяє нас. Все так само.
Але, з іншого боку, я пішов, розумієте? І ви знаєте, як це буває, коли йдеш і повертаєшся. Не дивуйтеся, якщо щось змінилося, якщо динаміка стала іншою.
Потрібно знову адаптуватися і, можливо, знайти свою роль. Все міняється, час минув. Потрібно знову влитися у команду. Футбол – це не про індивідуальність і тебе особисто, це про команду.
Очевидно, що це виклик. Не можна просто прийти та розслабитися, насолоджуючись тим, що зробив у минулому. Ти хочеш знову проявити себе", – сказав Гюндоган.
Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Гюндоган провів за "синьо-гранатових" 51 матч, у яких відзначився 5 голами, та віддав 15 результативних передач.
Німецький півзахисник повернувся в Манчестер Сіті, за який виступав із 2016 до 2023 року. З "містянами" він став 5-разовим чемпіоном Англії, виграв 4 Кубки ліги, 2 Кубки Англії, 1 Суперкубок і Лігу чемпіонів.