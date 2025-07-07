Півзахисник клубу УПЛ потрапив у важку ДТП: може пропустити першу половину сезону

Центральний півзахисник Колоса Павло Оріховський потрапив у важку ДТП.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, інцидент трапився минулого тижня. На щастя, ніхто не загинув.

"Минулого тижня у складну ДТП потрапив ще й український футболіст Павло Оріховський. На щастя, Паша та його родина живі, та, сподіваємося, будуть абсолютно здорові.



Хіба що, можливо, доведеться пропустити, як мінімум, більшу частину першого кола чемпіонату. Найшвидшого одужання", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.