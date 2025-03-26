Орендований Лехією півзахисник влітку повернеться в Динамо

Півзахисник Андрій Царенко, який наразі на правах оренди виступає за польську Лехію, влітку повернеться в Динамо.

Про це інформує Lechia.gda.pl.

Термін орендної угоди розраховано до 30 червня 2025 року. Ймовірність, що Царенко залишиться в Лехії оцінюється лише у 20%.

"Царенко, прийшовши з київського Динамо, одразу увірвався до стартового складу Лехії. Небагатослівна людина із зовнішністю підлітка, але на полі він говорить діями.

І Царенко працює там як дві людини, що не перестає нас дивувати. Дивно, що в останні тижні він став лише виходити на заміну, а коли Антон на полі, він дає команді хороші імпульси", – пишуть журналісти.

20-річний хавбек за 1 269 хвилин у 22 матчах цього сезону оформив гол і результативну передачу. З осені 2024 року викликається до молодіжної збірної України, за яку провів чотири товариські матчі, здійснивши асисти в іграх з португальцями та італійцями.