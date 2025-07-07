60-мільйонний зимовий новачок Манчестер Сіті вже хоче змінити команду
Хавбек Манчестер Сіті Ніко Гонсалес висловив своє бажання змінити клубну прописку цього літа.
Про це повідомляє Manchester City News.
Згідно з джерелом, головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола дав дозвіл на продаж 23-річного іспанця, якого придбали лише у лютому цього року у Порту за 60 мільйонів євро.
Півзахисника купили як заміну травмованому Родрі. З моменту свого переходу Ніко зіграв у 17 матчах, у яких відзначився 2 голами.
Проте після повернення Родрі, а також придбання Тіджані Рейндерса з Мілана, Гонсалес впав у ієрархії півзахисників команди. У зв'язку із цим він зіграв усього 61 хвилину на Клубному чемпіонаті світу-2025.
Повідомляється про інтерес до футболіста з боку декількох клубів Європи та Саудівської Аравії.
Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Сіті збирається замінити Кайла Вокера латералем міланського Інтера.