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60-мільйонний зимовий новачок Манчестер Сіті вже хоче змінити команду

Олексій Погорелов — 7 липня 2025, 18:36
Ніко Гонсалес
Ніко Гонсалес
Манчестер Сіті

Хавбек Манчестер Сіті Ніко Гонсалес висловив своє бажання змінити клубну прописку цього літа.

Про це повідомляє Manchester City News.

Згідно з джерелом, головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола дав дозвіл на продаж 23-річного іспанця, якого придбали лише у лютому цього року у Порту за 60 мільйонів євро.

Півзахисника купили як заміну травмованому Родрі. З моменту свого переходу Ніко зіграв у 17 матчах, у яких відзначився 2 голами.

Проте після повернення Родрі, а також придбання Тіджані Рейндерса з Мілана, Гонсалес впав у ієрархії півзахисників команди. У зв'язку із цим він зіграв усього 61 хвилину на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Повідомляється про інтерес до футболіста з боку декількох клубів Європи та Саудівської Аравії.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Сіті збирається замінити Кайла Вокера латералем міланського Інтера.

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